用户生成内容（UGC）评论视频生成器：快速创建真实视频

利用AI化身即时创建真实的UGC评论视频，经济高效地提升社交证明和销售。

127/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的视频，目标是市场经理，展示AI用户生成内容视频在产品演示和真实评价中的强大作用。视觉美学应干净专业，专注于清晰的产品镜头和用户界面，叙述由HeyGen的文本转视频功能精心制作，确保音频传达简洁有力。
示例提示词2
为电商企业家制作一个60秒的宣传视频，展示如何以经济高效的方式为社交活动生成高效的用户生成内容广告。视觉风格应快速且鼓舞人心，利用HeyGen的媒体库/库存支持中的多样化素材，模拟真实的客户互动，配以充满活力的配乐和自信激励的旁白。
示例提示词3
为内容创作者设计一个30秒的短视频，探讨AI视频创作如何简化成为视频制作者的过程，以便进行各种产品推广。视觉风格应富有创意和艺术性，利用HeyGen的多样化模板和场景快速组装引人入胜的视觉效果，配以时尚的背景音乐和温暖邀请的旁白，鼓励尝试。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

用户生成内容（UGC）评论视频生成器的工作原理

使用我们直观的生成器，将客户评价转化为引人入胜的专业AI UGC视频，以实现有影响力的社交证明。

1
Step 1
创建您的评论脚本
撰写真实的用户生成内容（UGC）评论脚本，或利用AI生成引人入胜的叙述。我们的平台支持从脚本创建无缝的文本转视频，将您的AI视频创作变为现实。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择一个来展示您的评论，增加人性化的触感而无需真实演员。这些AI化身确保您的信息以专业和一致的方式传达。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过我们的媒体库中的背景音乐、图片和视频剪辑增强您的视频。轻松应用您的品牌控制，包括标志和品牌颜色，以保持UGC广告的一致性。
4
Step 4
导出以产生影响
完成您的高质量UGC评论视频并轻松导出。利用纵横比调整和导出功能，完美适应各种平台，最大化您的社交活动的覆盖面。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示真实的客户评价与AI

.

将有价值的客户反馈转化为真实的AI生成视频评价，为您的品牌建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建真实的UGC评论视频和评价？

HeyGen是一个强大的AI用户生成内容视频生成器，简化了真实UGC评论视频和评价的创建。我们的平台使用户能够将脚本转化为逼真的AI UGC视频，非常适合展示社交证明和产品推广。

我可以用HeyGen制作什么样的UGC广告和社交活动？

使用HeyGen，您可以轻松制作引人入胜的UGC广告和动态社交活动。我们直观的AI视频生成器允许快速创建引人注目的产品推广和其他适合各种社交媒体平台的内容。

HeyGen是否简化了营销人员的AI视频创作过程？

当然。HeyGen作为一个先进的AI视频生成器和视频制作工具，简化了整个AI视频创作过程。我们的平台允许营销人员高效地制作高质量的AI UGC视频，以满足多样化的创意需求，提升他们的社交活动。

我可以使用HeyGen定制AI化身用于独特的产品演示或评价吗？

可以，HeyGen使用户能够利用和定制AI化身，参与引人入胜的产品演示和评价。这一功能促进了个性化的社交证明和有效的产品推广，进一步以专业的方式增强您的AI UGC视频。