用户生成内容营销视频生成器：快速创建AI广告
使用我们的逼真AI化身，在几分钟内创建真实、吸引人的用户生成内容营销视频，以实现有影响力的活动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为一个新兴科技小工具制作一个动态的15秒AI广告，专门针对早期采用者和科技爱好者。视频需要快速、现代的视觉风格，快速剪辑，利用HeyGen的媒体库/素材支持整合相关的B-roll，通过从脚本到视频的转换生成引人入胜的脚本。音频应充满活力和现代感，非常适合快速的社交媒体传播。
为一个新的生产力应用程序开发一个简洁的45秒解释视频，目标是寻求效率解决方案的忙碌专业人士。视觉和音频风格应专业但平易近人，利用HeyGen的字幕/说明文字以确保清晰度，并使用冷静、信息丰富的声音。这个AI视频生成器提示应清晰展示应用程序的关键优势，将详细的脚本转化为引人入胜的视觉叙述。
制作一个高度吸引人的20秒“AI用户生成内容广告”，针对欣赏独特风格的社交媒体用户，推广一个古怪的时尚配饰。视觉美学应充满活力和趣味，配以流行音乐和HeyGen的模板和场景中的快速视觉效果。视频需要具有滚动停止效果，有效利用各种纵横比调整和导出以优化不同平台，瞬间吸引注意力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强AI用户生成内容广告的创意控制？
HeyGen提供全面的创意表达工具，允许用户定义视频目的并生成引人入胜的AI用户生成内容广告。通过其角色创建器和内置编辑器，您可以完全掌控您的视频制作项目。
我可以定制AI化身以创建独特的视频内容吗？
可以，HeyGen允许广泛定制AI化身和AI演员，以符合您品牌的特定需求。您可以生成面孔，控制情感和手势，确保您的AI视频生成器输出完美符合品牌。
HeyGen提供哪些功能来简化营销视频的创建过程？
HeyGen通过脚本生成器和内置编辑器等功能简化了AI视频创建。这使得营销人员能够高效地制作滚动停止内容和B-roll，增强他们的AI广告创建工作。
HeyGen在不同类型的AI视频内容（包括本地化）方面有多大的灵活性？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器，支持从产品演示和推荐到批量内容创建的广泛内容。其功能包括本地化，使其成为接触多元化观众的理想选择，提供高质量的AI用户生成内容视频。