开发一个吸引人的45秒产品演示视频，目标是小企业主，展示新软件解决方案如何简化他们的日常任务。视觉风格应简洁专业，采用干净的图形和友好、乐观的音频语调。利用HeyGen的逼真AI化身直接且有吸引力地展示关键功能，使演示既创新又易于理解。

示例提示词1
制作一个充满活力的30秒社交风格视频，专为社交媒体经理设计，旨在为时尚品牌的最新系列创造病毒式用户生成内容（UGC）。视觉美学应鲜艳时尚，结合快速剪辑和欢快现代的音乐，而音频则采用清晰、热情的旁白。利用HeyGen的多样化模板和场景快速组装动态内容，吸引注意力并推动参与。
示例提示词2
制作一个信息丰富的60秒解释视频，面向B2B公司，详细介绍新数据分析服务的优势。视觉风格需要清晰、专业和可信，使用简单的动画和数据可视化，配以冷静、权威的旁白。使用HeyGen强大的旁白生成功能，确保从您选择的AI演员中获得一致且高质量的叙述，增强您AI生成视频的可信度。
示例提示词3
想象一个45秒的个人品牌故事视频，面向企业家和影响者，介绍他们独特的使命和愿景。美学应温暖真实，采用柔和的灯光、自然的背景和鼓励性、个人化的音频语调。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将您的叙述转化为精美的展示，使用您的自定义AI化身与观众建立强烈的联系。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

UGC内容视频生成器的工作原理

轻松将您的想法转化为引人入胜的AI驱动用户生成内容视频，旨在吸引您的观众并讲述您的故事。

1
Step 1
选择您的AI化身
首先从多样化的**AI化身**中选择一个来出演您的视频，用**逼真的说话化身**将您的脚本生动呈现。
2
Step 2
生成旁白并优化
利用先进的**旁白生成**功能将您的脚本生动呈现，并探索**AI文本转语音**选项以定制视频的声音。
3
Step 3
通过媒体增强视觉效果
通过添加图像、视频剪辑或背景音乐，从我们的**媒体库/库存支持**中整合引人入胜的视觉效果，确保您的**AI生成视频**充满活力。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦完成，使用我们的**纵横比调整和导出**功能以各种纵横比导出您的**AI UGC视频**，准备在所有平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户推荐

将客户反馈转化为引人入胜的AI视频，通过用户生成内容展示真实的成功故事，并与潜在客户建立信任。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建病毒式UGC内容视频？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，能够让您制作引人入胜的社交风格视频，感觉就像真实的用户生成内容（UGC）。借助HeyGen的创新工具，您可以轻松创建病毒式UGC，提升品牌影响力而无需复杂的制作过程。

我可以使用HeyGen为我的品牌视频创建自定义AI化身吗？

可以，HeyGen允许您设计自定义AI化身，为您的品牌信息提供独特的面孔。这些逼真的说话化身作为专业的AI演员，确保在所有AI生成视频中实现一致且引人入胜的沟通。

HeyGen如何简化从脚本到视频的制作过程？

HeyGen通过AI将您的视频脚本轻松转化为精美的视频。利用先进的AI文本转语音功能，HeyGen生成自然的旁白，并可以将其与AI化身或其他视觉元素结合，大大加快内容创作速度。

我可以使用HeyGen创建哪些类型的AI生成视频？

HeyGen提供广泛的AI生成视频功能，从动态产品演示到社交风格视频，甚至将图像转化为视频。其全面的功能，包括品牌控制和丰富的媒体库，支持多样化的创意项目。