UGC内容视频生成器，创造病毒式视频。
使用逼真的AI化身即时创建引人入胜的病毒式社交风格视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
制作一个充满活力的30秒社交风格视频，专为社交媒体经理设计，旨在为时尚品牌的最新系列创造病毒式用户生成内容（UGC）。视觉美学应鲜艳时尚，结合快速剪辑和欢快现代的音乐，而音频则采用清晰、热情的旁白。利用HeyGen的多样化模板和场景快速组装动态内容，吸引注意力并推动参与。
制作一个信息丰富的60秒解释视频，面向B2B公司，详细介绍新数据分析服务的优势。视觉风格需要清晰、专业和可信，使用简单的动画和数据可视化，配以冷静、权威的旁白。使用HeyGen强大的旁白生成功能，确保从您选择的AI演员中获得一致且高质量的叙述，增强您AI生成视频的可信度。
想象一个45秒的个人品牌故事视频，面向企业家和影响者，介绍他们独特的使命和愿景。美学应温暖真实，采用柔和的灯光、自然的背景和鼓励性、个人化的音频语调。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将您的叙述转化为精美的展示，使用您的自定义AI化身与观众建立强烈的联系。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建病毒式UGC内容视频？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，能够让您制作引人入胜的社交风格视频，感觉就像真实的用户生成内容（UGC）。借助HeyGen的创新工具，您可以轻松创建病毒式UGC，提升品牌影响力而无需复杂的制作过程。
我可以使用HeyGen为我的品牌视频创建自定义AI化身吗？
可以，HeyGen允许您设计自定义AI化身，为您的品牌信息提供独特的面孔。这些逼真的说话化身作为专业的AI演员，确保在所有AI生成视频中实现一致且引人入胜的沟通。
HeyGen如何简化从脚本到视频的制作过程？
HeyGen通过AI将您的视频脚本轻松转化为精美的视频。利用先进的AI文本转语音功能，HeyGen生成自然的旁白，并可以将其与AI化身或其他视觉元素结合，大大加快内容创作速度。
我可以使用HeyGen创建哪些类型的AI生成视频？
HeyGen提供广泛的AI生成视频功能，从动态产品演示到社交风格视频，甚至将图像转化为视频。其全面的功能，包括品牌控制和丰富的媒体库，支持多样化的创意项目。