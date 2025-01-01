UGC品牌视频生成器：快速创建AI UGC广告

使用我们先进的AI视频生成器生成高转化的AI UGC视频，通过逼真的AI化身制作引人注目的广告，提高ROAS。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个针对电商企业家和产品营销人员的45秒教学视频，展示如何创建真实的“手持产品视频”。该视频应具有简洁、以产品为中心的视觉风格，展示虚拟的“手持产品”场景，由自信、信息丰富的旁白讲解，配以轻柔的背景音乐，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成内容并自动添加字幕。
示例提示词2
为创意机构和独立内容创作者开发一个60秒的艺术展示视频，强调HeyGen提供的广泛创意控制。视觉风格应动态多样，探索多种模板和场景，由富有表现力的AI演员填充，配以专业的旁白和情绪适宜的音乐过渡，突出AI演员和可定制模板的多功能性。
示例提示词3
创建一个针对忙碌的市场团队和公关专业人士的简洁20秒演示视频，专注于实现快速视频制作。该视频应采用快速、流畅的视觉风格，快速场景切换和丰富的媒体库/素材支持视觉效果，配以有力、直接的旁白和充满活力的现代配乐，展示如何将文本（可能来自AI脚本编写器）快速转换为精美的视频内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

UGC品牌视频生成器的工作原理

使用AI生成高效、真实的UGC风格品牌视频，以高效和有效地扩大内容创作。

1
Step 1
创建您的脚本
利用内置的AI脚本编写器快速生成引人入胜的视频叙述，与目标受众产生共鸣，制作真实的UGC广告。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择，可以自然地传达您品牌的信息，模仿人类创作者及其手势。
3
Step 3
本地化您的信息
通过利用先进的语言本地化功能，准确翻译和调整您的视频内容以适应全球观众，扩大您的影响力。
4
Step 4
导出您的视频
以适合不同社交媒体营销平台的各种纵横比导出您的精美视频，确保最大影响力和覆盖面。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

用AI突出客户推荐

从客户成功故事中开发引人入胜的推荐风格UGC视频，为您的品牌建立信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何最大化UGC品牌视频生成的创意控制？

HeyGen为用户提供广泛的创意控制，生成引人入胜的UGC品牌视频，允许自定义AI演员，实施“手持产品”场景，甚至提供AI脚本编写器协助动态叙述。

使用HeyGen制作AI UGC视频和广告的核心优势是什么？

HeyGen通过使用逼真的AI化身加速高影响力AI UGC视频和广告的创建，显著缩短快速视频制作时间，增强社交媒体营销效果，提高ROAS。

HeyGen是否提供高效的视频本地化和全球覆盖功能？

是的，HeyGen提供强大的语言本地化功能，使用户能够通过自然的文本到语音生成超过175种语言的视频，扩大全球覆盖范围。

HeyGen如何促进多样化和有效的AI视频广告生成？

HeyGen通过提供生成多样化广告变体的工具简化有效AI视频广告的创建，包括AI混搭和展示演员手持产品的能力，确保强大的创意控制。