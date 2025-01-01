UGC品牌视频生成器：快速创建AI UGC广告
使用我们先进的AI视频生成器生成高转化的AI UGC视频，通过逼真的AI化身制作引人注目的广告，提高ROAS。
107/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个针对电商企业家和产品营销人员的45秒教学视频，展示如何创建真实的“手持产品视频”。该视频应具有简洁、以产品为中心的视觉风格，展示虚拟的“手持产品”场景，由自信、信息丰富的旁白讲解，配以轻柔的背景音乐，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成内容并自动添加字幕。
示例提示词2
为创意机构和独立内容创作者开发一个60秒的艺术展示视频，强调HeyGen提供的广泛创意控制。视觉风格应动态多样，探索多种模板和场景，由富有表现力的AI演员填充，配以专业的旁白和情绪适宜的音乐过渡，突出AI演员和可定制模板的多功能性。
示例提示词3
创建一个针对忙碌的市场团队和公关专业人士的简洁20秒演示视频，专注于实现快速视频制作。该视频应采用快速、流畅的视觉风格，快速场景切换和丰富的媒体库/素材支持视觉效果，配以有力、直接的旁白和充满活力的现代配乐，展示如何将文本（可能来自AI脚本编写器）快速转换为精美的视频内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何最大化UGC品牌视频生成的创意控制？
HeyGen为用户提供广泛的创意控制，生成引人入胜的UGC品牌视频，允许自定义AI演员，实施“手持产品”场景，甚至提供AI脚本编写器协助动态叙述。
使用HeyGen制作AI UGC视频和广告的核心优势是什么？
HeyGen通过使用逼真的AI化身加速高影响力AI UGC视频和广告的创建，显著缩短快速视频制作时间，增强社交媒体营销效果，提高ROAS。
HeyGen是否提供高效的视频本地化和全球覆盖功能？
是的，HeyGen提供强大的语言本地化功能，使用户能够通过自然的文本到语音生成超过175种语言的视频，扩大全球覆盖范围。
HeyGen如何促进多样化和有效的AI视频广告生成？
HeyGen通过提供生成多样化广告变体的工具简化有效AI视频广告的创建，包括AI混搭和展示演员手持产品的能力，确保强大的创意控制。