UGC品牌解说视频制作工具，打造真实的营销活动
利用AI化身和AI演员轻松创建引人入胜的UGC广告和解说视频，满足您所有社交媒体内容的需求。
开发一个30秒的动态UGC广告，专为社交媒体设计，展示品牌如何通过虚拟“AI化身”生成引人注目的用户生成内容广告以提升参与度。目标受众是寻求创新广告解决方案的营销专业人士。视觉风格应快速且充满活力，配以时尚的音轨以立即吸引注意力，使“AI化身”成为焦点。
制作一个60秒的信息性产品演示视频，面向电子商务店主，展示新产品的功能，使用清晰的“从脚本到视频”和“语音生成”。视觉美学应明亮且简约，让产品成为焦点，配以冷静、专业的语音解说。展示HeyGen如何简化创建引人入胜的“产品演示”，并将脚本转换为精美的演示。
制作一个50秒的友好而专业的解说视频，面向在线内容创作者，详细说明为其受众创建快速且易于访问的“解说视频”的好处。视频应采用欢迎的视觉风格，配以清晰的“字幕/说明文字”以提高可访问性，并利用HeyGen丰富的“媒体库/素材支持”来丰富视觉叙事。音频应清晰且鼓舞人心，引导创作者轻松完成制作体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升UGC品牌解说视频的制作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，旨在帮助用户轻松制作引人入胜的UGC广告和品牌解说视频。利用我们多样化的AI演员库和专业视频模板，将您的脚本转化为与受众产生共鸣的社交媒体内容。
HeyGen提供哪些类型的AI化身用于视频制作？
HeyGen提供多种逼真的AI化身和AI演员，帮助您有效地传达信息。这些尖端的AI演示者可以无缝集成到您的产品演示和解说视频中，提供专业且一致的品牌声音。
HeyGen是否提供视频模板以简化企业的内容创作？
是的，HeyGen拥有丰富的专业视频模板库，旨在简化您的视频制作过程。这些模板结合自动字幕/说明文字和自定义背景音乐，使创建高质量的产品演示和社交媒体内容变得异常简单。
HeyGen如何帮助保持品牌一致性并覆盖全球受众？
HeyGen支持强大的品牌控制，允许您集成公司的标志和品牌颜色，以确保所有视频资产的信息一致。此外，HeyGen支持超过50种语言，确保您的内容能够有效覆盖多元化的全球受众。