Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为电商品牌开发一个45秒的产品视频，突出HeyGen如何简化高质量AI视频的制作，无需完整的制作团队。保持简洁、专业的视觉美感，配以清晰、权威的旁白生成，解释关键功能和优势，旨在将观众转化为忠实客户。
设计一个60秒的社交媒体营销活动视频，展示AI UGC广告对希望提高参与度的代理商和营销专业人士的强大作用。视觉风格应动态且节奏快，配以充满活力的背景音乐，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速将创意概念转化为引人入胜的视频内容。
为社交媒体影响者和有志于成为ugc广告视频制作者的用户制作一个20秒的教程风格视频，展示HeyGen的字幕/标题功能如何确保可访问性和参与度。视觉风格应简洁且具有指导性，配以友好、清晰的音频解说，突出在任何视频项目中添加专业文本覆盖的简单性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的营销活动？
HeyGen通过使用逼真的AI化身和AI演员，帮助您为营销活动创建引人入胜的AI视频。轻松将简单的脚本转化为吸引人的视频内容，提升您在任何营销活动中的创意输出。
我可以用HeyGen制作什么样的产品视频？
HeyGen是一个先进的ugc广告视频制作工具，允许您制作高质量的产品视频和AI UGC广告。我们的平台帮助您通过动态视觉效果和专业旁白展示您的产品。
HeyGen能否支持我视频的各种创意元素？
当然可以，HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，包含丰富的音乐库和自动字幕选项。您还可以轻松添加B-roll素材，并将视频本地化为每种语言，以覆盖全球观众。
HeyGen是否简化了创作者的视频制作过程？
是的，HeyGen显著简化了视频制作过程，使创作者能够专注于他们的创意愿景。通过直观的工具，您可以快速生成AI视频，确保最终产品的专业性，而无需复杂的编辑。