使用我们的Twitter视频制作工具创建热门视频
优化您的短视频内容以适应Twitter。我们的在线Twitter视频编辑器让您能够完美调整视频尺寸，提高参与度并扩大影响力。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
在一个2分钟的教程视频中展示AI驱动编辑的强大功能，目标是希望提高可访问性的内容创作者和教育工作者。视频应采用清晰、教育性的视觉风格，配以流畅的过渡和权威但友好的旁白。重点展示HeyGen的自动字幕/标题功能，解释其如何简化为Twitter视频添加准确文本的过程，确保最大化的覆盖和观众理解。
设计一个动态的45秒宣传视频，目标是社交媒体经理和影响者，强调他们如何通过利用HeyGen的功能成为专家级的Twitter视频编辑。视觉风格应充满活力且节奏快速，展示视频内容的前后变化，并配以时尚、充满活力的背景音乐。突出无缝的纵横比调整和导出功能，展示如何轻松优化视频以适应Twitter的特定尺寸而不影响质量，从而节省时间并提高参与度。
为需要快速简便社交媒体更新的企业开发一个简洁的1分钟教学视频，解释如何直接上传视频到HeyGen的在线平台的简单过程。视觉呈现应实用且用户友好，配有清晰的屏幕提示和简洁的解释性旁白，逐步引导观众。展示用户如何快速准备好现有内容以发布到Twitter，强调在线工具的便利性，无需复杂的安装即可简化工作流程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的Twitter视频创作？
HeyGen是一个AI驱动的编辑平台，使您能够直接在线快速制作高质量的短视频内容。它旨在简化您的工作流程，帮助您轻松提高Twitter视频的参与度。
我可以使用HeyGen为Twitter添加字幕并调整视频尺寸吗？
当然可以。作为一个多功能的Twitter视频编辑器，HeyGen允许您轻松为视频添加字幕和文字。您还可以调整视频尺寸到最佳比例，确保您的内容完美适应Twitter。
HeyGen为社交媒体视频提供了哪些技术功能？
HeyGen提供强大的AI驱动编辑工具，用于高效的社交媒体视频创作，包括上传视频、转换为MP4格式，并确保4K视频质量。这些功能使HeyGen成为您社交媒体视频制作需求的一站式解决方案。
HeyGen是在线的Twitter视频编辑器吗，还是需要下载软件？
HeyGen完全在线，无需下载软件。您可以通过网络浏览器直接访问其所有功能，包括AI驱动的编辑和视频尺寸调整，使其成为一个方便的在线Twitter视频编辑器。