Twitch 视频剪辑制作器：轻松内容创作

利用AI生成的亮点和语音转换功能，将您的Twitch直播转换成适合平台的短片，以便在TikTok、Reels或Shorts上无缝分享。

Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。

提示1
探索内容创作的未来，在为社交媒体影响者和有抱负的内容发布者设计的60秒视频中。这个叙述强调了自动Twitch剪辑和AI关键时刻选择的技术能力，提供了一个窥探这些工具如何革新视频编辑的机会。视觉风格时尚现代，注重清晰和精确，而音频则清脆专业。利用HeyGen的文本到视频的功能，轻松高效地让你的故事栩栩如生。
提示 2
释放你的创造力，制作一段30秒的视频，瞄准年轻的创意人士和社交媒体爱好者。这个叙事展示了社交视频工作室的多功能性，定制框架和适合平台的剪辑结合在一起，创造出引人入胜的内容。视觉风格鲜明且色彩丰富，搭配上令年轻观众产生共鸣的欢快音乐。HeyGen的媒体库/素材支持提供了丰富的资源来增强你的视频，使其成为任何想在网上引起轰动的人必看的内容。
提示 3
踏入高级视频编辑领域，进行一次90秒的技术深度探索，非常适合专业视频编辑和技术娴熟的个人。本视频探讨了AI生成亮点和自动生成字幕的复杂性，并展示了这些功能如何简化编辑过程。视觉风格清晰且成熟，专注于功能性和细节，而音频则是信息丰富且引人入胜。使用HeyGen的字幕/标题功能，确保您的信息清晰且对所有观众都易于理解。
创意引擎

没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作

原生视频创作提示

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

端到端视频生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

具有结构和意图构建

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Twitch剪辑视频制作工具的工作原理

轻松使用AI驱动的工具和功能创建吸引人的Twitch视频片段。

1
Step 1
创建人工智能生成的亮点
利用人工智能的力量自动从您的Twitch直播中生成精彩片段。这一功能识别关键时刻，确保您毫不费力地捕捉到最吸引人的内容。
2
Step 2
添加自动字幕
通过为您的视频片段添加自动字幕来增强可访问性和参与度。这一功能确保您的内容能被更广泛的观众轻松理解，包括那些喜欢无声观看的人。
3
Step 3
应用自定义框架
通过定制框架来个性化你的剪辑，以匹配你品牌的美学。这项功能允许你添加独特的视觉元素，使你的内容在TikTok、Reels或Shorts等平台上脱颖而出。
4
Step 4
导出适用于平台的剪辑
一旦您的剪辑经过打磨和个性化处理，就以适合您选择的平台的完美格式导出。这确保您的内容可以立即被您的观众分享和欣赏。

HeyGen通过利用AI自动生成Twitch剪辑视频来革新创作过程，使得为TikTok、Reels或Shorts制作平台就绪内容变得简单。凭借AI关键时刻选择和自动字幕等功能，HeyGen确保您的剪辑既吸引人又技术精湛。

通过引人入胜的AI视频展示客户成功案例

Transform Twitch moments into compelling stories that highlight your community's achievements.

常见问题

HeyGen是如何增强Twitch剪辑创作的？

HeyGen 提供了一个强大的 Twitch 剪辑视频制作工具，它利用人工智能自动生成剪辑，确保您毫不费力地捕捉到最吸引人的时刻。借助人工智能关键时刻选择功能，您的内容始终适合平台。

是什么让HeyGen的AI剪辑制作器独一无二？

HeyGen的AI剪辑制作器以其生成AI亮点和自动字幕的能力而脱颖而出，使其成为内容发布者寻求简化视频编辑流程的多功能工具。

HeyGen可以用于社交媒体视频吗？

当然可以！HeyGen 像一个社交视频工作室，让你可以为 TikTok、Reels 或 Shorts 创造内容，并提供自定义框架和品牌控制，确保你的视频既有创意又专业。

HeyGen在视频编辑方面提供了哪些技术特性？

HeyGen提供了一个全面的视频编辑器，具有配音生成、字幕和调整纵横比等功能，使制作高质量、适合平台的视频片段变得简单。