辅导支持视频制作工具：提升学生参与度
快速使用AI虚拟形象为您的辅导服务创建引人入胜的教学视频，个性化课程内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的教学视频，清晰简洁地解释一个复杂的数学概念。目标是帮助在该主题上有困难的高中生，视频应具有简洁、极简的视觉风格，配有动画文字覆盖和清晰、平静的声音。利用从脚本到视频的文本生成核心内容，确保准确的字幕以提高可访问性。
制作一个30秒的动态营销视频，为辅导中心宣传其现代教学方法和支持性环境。此视频面向学校管理人员和潜在教育者，具有充满活力、充满能量的视觉设计和欢快的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景进行快速制作，并结合媒体库/素材支持以增强视觉吸引力。
创建一个简短、有趣的15秒社交媒体视频，邀请大学生参加免费在线学习会或研讨会。视频应具有快节奏、现代的视觉风格，配以大胆的图形和活泼、鼓励的配音。使用纵横比调整和导出优化输出，以适应各种平台，确保信息有效传达给目标受众。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的教育视频？
HeyGen通过使用逼真的AI虚拟形象和先进的文本到视频功能，赋予教育者制作引人入胜的“教育视频”的能力。这使得“脚本创作”更加高效，并可以根据您的“教育内容”需求定制视频。
HeyGen有哪些功能使其成为“辅导服务宣传视频”的理想选择？
HeyGen是理想的“辅导支持视频制作工具”，提供可定制的“模板”、AI虚拟形象和“品牌控制”等功能，以制作专业的“辅导服务宣传视频”。这有助于您通过“社交媒体视频”有效地推广您的服务并吸引潜在学生。
HeyGen是否支持“配音生成”和“字幕”等高级功能用于我的“教学视频”？
是的，HeyGen通过复杂的“配音生成”和强大的“多语言字幕”功能增强“教学视频”。这确保了您的“教育内容”对多样化的学生群体具有可访问性和吸引力。
HeyGen是教师和辅导员易于使用的“AI视频平台”吗？
HeyGen被设计为一个非常易于使用的“AI视频平台”，非常适合教师和辅导员。其“基于网络的工具”允许从文本或脚本快速创建“教育视频”，使过程高效且对每个人都可访问。