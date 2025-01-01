辅导支持视频生成器：创建引人入胜的课程
通过使用AI化身将您的脚本转化为教学视频，增强学习参与度并提供个性化学习。
108/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，针对希望高效制作引人入胜课程的“教育工作者”和“在线课程”创作者。视频应具有专业、简洁的美学风格，配以动态文本动画，由自信的声音旁白，突出“模板和场景”如何直接从脚本简化内容创作。
示例提示词2
为技术学习者和培训师制作一个2分钟的详细“教学视频”，专注于实用技能，采用逐步视觉方法，配合屏幕演示和精确的旁白。此视频将通过有效整合“媒体库/素材支持”元素并确保“字幕/说明”清晰度来展示“增强学习参与度”。
示例提示词3
为教育机构设计一个45秒的宣传视频，展示他们创新使用“AI教育视频生成器”的方式。目标是学校管理人员和营销团队，采用现代、激励人心的视觉风格，配以多样化的“AI教师化身”和欢快的配乐，展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能以实现多平台分发。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的教育内容
首先撰写您的脚本，然后从各种逼真的AI化身中选择作为您的屏幕AI教师化身，为您的辅导支持视频提供引人入胜的存在感。
2
Step 2
添加动态视觉效果
通过从广泛的媒体库中整合相关视觉效果或选择专业教育模板来提升您的课程，快速构建说明复杂概念的引人入胜的场景。
3
Step 3
应用可访问性和品牌
通过添加自动字幕/说明确保您的信息清晰可见。您还可以应用品牌的独特颜色和标志以保持一致的外观。
4
Step 4
导出您的视频
通过灵活的纵横比调整和导出功能完成您的高质量教学视频，准备好在任何平台上与学生分享，增强个性化学习。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的教育视频的创建？
HeyGen作为AI教育视频生成器，赋予教育者快速将脚本转化为引人入胜的教学视频的能力，使用多种教育模板和我们直观的创意引擎。
AI化身在HeyGen的教育内容创作中扮演什么角色？
HeyGen的逼真AI化身，包括专用的AI教师化身，通过提供人性化的个性化学习和有效的辅导支持视频生成，增强学习参与度。
HeyGen能否集成高级技术功能以满足多样化的学习需求？
是的，HeyGen支持技术需求，如无缝的文本到视频脚本转换、多语言AI生成的旁白、自动字幕/说明，以及丰富的媒体库，使其成为全面的AI学习产品。
HeyGen是否提供专业在线课程的定制选项？
当然。HeyGen允许广泛的品牌定制，确保您的教学视频和在线课程保持一致的外观和感觉，并通过灵活的纵横比调整适应各种平台。