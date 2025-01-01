辅导课程视频生成器：快速创建引人入胜的课程

从您的脚本快速生成引人入胜的教育视频。我们的文本到视频创建功能将内容转化为吸引人的课程，提高学生的参与度。

129/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为大学生和教育工作者制作一个1.5分钟的教学视频，说明如何使用HeyGen的高级"AI化身"创建有效的"视频学习指南"。视觉风格应富有吸引力和动感，展示各种学习环境中的多样化化身演示，配以充满活力、亲切的AI语音。该视频应突出"AI化身"的无缝集成如何个性化学习内容并提高学生参与度。
示例提示词2
想象为企业培训师制作一个2分钟的"讲解视频"，展示HeyGen的"屏幕和摄像头录制"功能在综合培训模块中的实际应用。视觉风格应专业清晰，强调软件界面的动态屏幕捕捉和详细注释，配以冷静权威的"语音生成"。该视频的目标是突出HeyGen如何有效简化引人入胜的"培训视频"的制作，用于内部教育。
示例提示词3
构思一个45秒的快速"培训视频"，面向小企业主和人力资源部门，展示"文本到视频创建"在新员工入职培训中的简单性。视觉设计应明亮吸引人，利用HeyGen的多样化"模板和场景"，结合品牌元素，配以欢快的背景音乐和友好的AI生成语音。这个短片旨在展示如何快速向员工传达重要信息。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

辅导课程视频生成器的工作原理

使用AI平台将您的教学材料转化为引人入胜的教育视频和视频学习指南，旨在提高学生参与度和考试准备。

1
Step 1
创建您的核心内容
首先将您的课程脚本直接输入平台，利用HeyGen高效的"文本到视频创建"功能，立即将书面材料转换为视频格式。
2
Step 2
选择您的视觉效果和语音
从多样化的"AI化身"库中选择代表您的导师，然后用自然的AI语音增强您的视频，使课程生动并保持学生的参与。
3
Step 3
通过品牌和可访问性进行优化
使用"自定义视频模板"定制您的教育视频，并应用品牌控制以匹配您机构的风格。包括自动生成的字幕，以增强可访问性和学生理解。
4
Step 4
生成并分享引人入胜的课程
一旦您的辅导课程视频完善后，快速生成高质量视频以便分享。HeyGen确保"快速4k质量渲染"，使您的教育视频准备好立即分发给学生。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

解密复杂学科

.

利用AI视频生成器功能，将具有挑战性的学术科目转化为清晰、易懂且引人入胜的课程，使复杂主题对所有学生都易于理解。

background image

常见问题

HeyGen如何简化教育视频的制作？

HeyGen利用先进的AI平台简化教育视频制作。用户可以通过其直观的文本到视频创建功能，将脚本转化为引人入胜的课程，使其成为所有教育工作者的高效AI视频生成器。

HeyGen提供哪些高级功能来增强视频学习指南？

HeyGen通过逼真的AI化身和自然的AI语音显著增强视频学习指南。这些技术功能有助于创建动态且引人入胜的课程，吸引学生注意力并提高考试准备的理解力。

HeyGen是否支持全球学习的多语言内容创建？

是的，HeyGen提供强大的多语言支持，使创作者能够为全球观众制作教育视频和辅导课程视频生成器内容。结合快速的4k质量渲染，确保高影响力的内容在全球范围内传递。

HeyGen在生成教学培训视频方面有多高效？

HeyGen在生成培训视频方面非常高效，提供屏幕和摄像头录制等功能以直接捕捉内容。用户还可以利用自定义视频模板，快速制作专业且引人入胜的课程，无需广泛的技术专长。