辅导宣传视频制作工具：轻松创建引人入胜的广告
通过引人注目的在线辅导广告吸引更多学生，利用AI化身让您的解说视频脱颖而出。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个吸引人的45秒宣传视频，目标是想要在学业上取得优异成绩的高中生，展示您的辅导服务的独特优势。视觉和音频风格应充满活力和积极，快速切换在解决问题的场景和成功结果之间，配以充满活力的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将您的教育视频制作内容转化为有影响力的场景。
制作一个时长60秒的视频，专为忙碌的家长和精通技术的学生设计，突出现代在线辅导的无缝体验。采用简洁、专业的视觉风格，平滑过渡展示易于访问和互动的在线工具，配以自信、清晰的旁白。利用HeyGen的丰富模板和场景，快速组装一个复杂的演示，展示您的AI视频编辑工具如何简化内容创作。
开发一个鼓舞人心的30秒宣传视频制作片段，展示能引起潜在学生及其家长共鸣的推荐或成功故事，强调切实的学术进步。视觉方法应真实且积极，展示快乐、成功的学生形象，配以振奋人心的背景音乐和真实感的旁白。使用HeyGen的旁白生成功能，确保清晰且有说服力的音频输出，打造高质量的视频，建立信任。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为辅导服务创建引人入胜的宣传视频？
HeyGen简化了为您的辅导服务创建引人入胜的宣传视频的过程。利用我们多样的视频模板和强大的AI视频编辑工具，快速生成专业内容，配以逼真的AI旁白，非常适合在线辅导广告。
是什么让HeyGen成为有效的营销活动宣传视频制作工具？
HeyGen是一个有效的宣传视频制作工具，提供直观的AI视频编辑工具和用户友好的拖放编辑器。您可以快速为您的营销活动创建高质量的视频输出，结合AI化身和引人入胜的脚本。
我可以使用HeyGen自定义我的宣传视频以包含品牌和无障碍功能吗？
是的，HeyGen允许您对宣传视频内容进行广泛的自定义。通过我们的品牌控制轻松应用您的品牌标志和颜色，并通过自动字幕确保更广泛的传播。
HeyGen如何简化各种内容需求的视频编辑过程？
HeyGen作为一个综合视频编辑器，从脚本到最终产品简化了创作过程。利用文本到视频功能、丰富的媒体库和免版税素材，以及灵活的模板，制作引人入胜的解说视频等。