使用领先的软件教程视频制作器进行创作

轻松生成专业质量的软件教程视频，使用AI化身和用户友好的工具。

制作一个吸引人的45秒教程视频，面向有志于成为内容创作者的人群，展示如何快速使用HeyGen制作他们的第一个“如何做”视频。视觉风格应明亮且充满活力，采用AI人类化身热情地引导观众完成基本步骤，并配有欢快、鼓舞人心的旁白。此视频将突出AI化身在使内容创作变得易于接触和引人入胜方面的强大功能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个精准的60秒教程，面向小企业主，详细介绍新会计软件中的一个特定功能，使用HeyGen的创新文本转视频功能。视觉呈现应清晰简洁，配有动画文字覆盖和专注的屏幕录制，并由专业、易于理解的旁白支持。这个“软件教程视频制作器”示例将展示AI视频生成如何简化复杂的解释。
示例提示词2
为市场团队设计一个时尚的30秒推广教程，展示他们如何快速创建专业质量的产品演示教程视频，使用HeyGen的丰富模板和场景。视觉风格应现代且节奏快，结合动态过渡和充满活力的背景音乐，并有快速的屏幕文字高亮。此提示强调使用视频模板以高效和精致的方式创建内容。
示例提示词3
制作一个引人入胜的75秒教育视频，面向教育工作者，解释视觉软件概念，利用HeyGen的综合媒体库/素材支持。视觉和音频风格应信息丰富且视觉效果丰富，结合高质量的素材照片和视频来说明抽象概念，并配有冷静、权威的旁白。这个“视频创作软件”应用将展示丰富媒体如何增强学习体验。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

软件教程视频制作器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建专业的软件教程。清晰且引人入胜地引导用户完成流程。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先粘贴您的详细软件教程脚本，利用HeyGen的文本转视频生成，将文本转化为动态视觉内容。
2
Step 2
添加AI化身
通过选择一个专业的AI人类化身来展示您的软件教程，增强参与度，为观众提供一个友好且一致的引导。
3
Step 3
生成字幕
通过自动生成和定制准确的字幕，确保您的教程对所有人可访问，提高“如何做”视频的理解和覆盖范围。
4
Step 4
导出您的视频
通过选择所需的纵横比并导出视频，完成您的专业质量教程视频，准备立即在各个平台上分享。

使用案例

创建推广教程片段

快速从您的软件教程中生成引人入胜的短视频片段，以在社交媒体平台上推广功能并激发兴趣。

常见问题

HeyGen如何提升我教程视频的创意？

HeyGen利用先进的AI生成专业质量的教程视频，让您可以使用逼真的AI人类化身和动态场景创建引人入胜的内容。这个AI视频生成器将复杂信息转化为视觉上吸引人的动画视频，提升您的创意输出。

HeyGen是否提供简化“如何做”视频创作的工具？

是的，HeyGen通过其用户友好的在线视频编辑器和丰富的专业视频模板库简化了“如何做”视频的制作。您可以快速定制这些模板以适应您的品牌和信息，使视频创作高效且有效。

HeyGen为视频创作提供了哪些媒体和品牌功能？

HeyGen的视频创作软件包括一个丰富的媒体库，内含素材照片和视频，以及背景音乐选项以增强您的内容。全面的品牌控制允许您无缝集成您的标志和品牌颜色，确保一致且专业的外观。

HeyGen如何支持教程的多语言内容和可访问性？

HeyGen提供强大的多语言支持和自动字幕生成，使您的教程视频对全球观众可访问。我们的平台可以从脚本将文本转化为视频，确保您的信息在不同语言中清晰且包容。