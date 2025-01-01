为一家定制卡车制造商创建一个引人入胜的30秒宣传广告，目标是挑剔的卡车爱好者和潜在买家。视觉风格应现代且流畅，展示强大的卡车美学，采用动态摄像角度，并配以欢快的驾驶音轨。利用HeyGen的“语音生成”功能添加专业且吸引人的旁白，突出关键特性，并从多样化的“模板和场景”中选择，快速组装出高影响力的“卡车视频制作”作品。

生成视频