法律团队的最佳试用报告视频制作工具

轻松制作清晰简洁的法律摘要。使用HeyGen的文本转视频功能生成有影响力的视频。

制作一段60秒的试用报告视频，专为法律专业人士和律师事务所量身定制，简明扼要地总结近期诉讼结果，采用专业且数据驱动的视觉风格，并配有清晰、客观的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能，将您的法律简报高效转化为有影响力的视觉摘要，确保所有关键点都得到突出。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为企业法律团队制作一段90秒的内部新闻报道视频，解释新的监管变化，采用引人入胜的、信息图表丰富的视觉风格和信息丰富、动态的旁白。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个精美的演示，增强部门内的理解。
示例提示词2
为新入职的法律科技公司员工开发一段2分钟的解释视频，展示内部报告系统的核心功能。该视频应采用现代化的教学视觉风格，语气亲切，结合HeyGen的AI虚拟形象引导用户完成流程，并利用媒体库/素材支持提供相关视觉效果。
示例提示词3
设计一段45秒的客户更新视频，关于法律事务，旨在为客户提供快速的案件状态更新。视频应具有同情心和直接的视觉风格，重点关注关键里程碑，并配以令人安心的声音。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保更新完美适合各种客户沟通渠道。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

试用报告视频制作工具的工作原理

使用直观的AI编辑工具和可定制的功能，轻松将复杂的试用信息转化为清晰、有说服力的视频报告，有效讲述您的故事。

1
Step 1
选择模板或新建
从一系列专业模板中选择，或从空白画布开始，精确构建您的试用报告视频，为您的内容奠定坚实的基础。
2
Step 2
上传您的证据和素材
通过直接上传到您的项目中，整合您的关键试用证据、文件和相关素材，利用媒体库实现无缝叙事。
3
Step 3
添加AI旁白和文本
通过自然的AI旁白增强您的报告，将您的脚本转化为引人入胜的叙述，并添加文本和字幕以突出关键信息。
4
Step 4
导出您的最终试用报告
审查您的综合视频报告，并以最佳纵横比导出，以确保为您的观众或法律团队提供高质量的输出。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

让案件叙述栩栩如生

.

从试用证据和文件中制作引人入胜的视觉故事，有效地呈现您的论点。

background image

常见问题

HeyGen如何促进高效的AI视频编辑？

HeyGen通过其先进的“生成式AI”功能简化视频制作，允许用户快速将“文本转视频”。其直观的“拖放编辑器”使整个“AI视频编辑”过程变得简单，大大缩短了创作时间。

HeyGen为视频创作提供了哪些个性化选项？

HeyGen提供广泛的“个性化”工具，包括大量专业“模板”和强大的品牌控制，如自定义标志和颜色。用户可以轻松“添加文本或图形”以进一步定制他们的视频，确保内容独特且有影响力。

HeyGen能生成旁白并自动添加字幕吗？

是的，HeyGen具有集成的“AI语音生成器”，可以为您的视频生成高质量的“旁白”。此外，它可以自动创建准确的“字幕/说明”，提高观众的可访问性和参与度。

HeyGen支持高级互动视频功能吗？

HeyGen使用户能够创建引人入胜的“互动视频”体验，旨在提高观众参与度和“潜在客户捕获”。通过可嵌入的“HTML嵌入”和自定义按钮等功能，您可以轻松将互动元素直接集成到视频中，实现动态效果。