旅行视频生成器：您的AI旅行故事讲述者

只需输入脚本并利用我们先进的文本到视频功能，制作令人惊叹的旅行视频。

创建一个动态的30秒旅行视频，专为年轻、冒险的背包客设计，展示多样化的风景、刺激的活动和友好的当地互动。视觉风格应明亮且充满活力，配以欢快、现代的音乐和由HeyGen的配音生成功能生成的热情、快速的旁白，使其感觉像一个真实且引人入胜的vlog精华片段。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的1分钟信息旅行视频，针对首次访问特定城市的游客，详细介绍主要景点、当地美食和基本提示。采用干净的高清视觉风格，平滑的过渡和信息丰富、平静的AI配音，确保通过HeyGen自动生成的字幕/说明提高可访问性并引导潜在旅行者。
示例提示词2
制作一个引人入胜的45秒个人旅行故事，完美适合独自旅行者分享他们独特的旅程。视频应展示感人的时刻和风景美景，以温暖、自然的光线呈现，并配以反思性、氛围感的背景音乐。叙述完全通过HeyGen的文本到视频脚本功能制作，允许高度定制的旅行杰作，反映个人体验。
示例提示词3
设计一个吸引人的90秒旅游推广视频，适用于旅游局或旅行社，突出目的地的豪华度假村和文化遗产。利用精致的视觉风格，搭配全景无人机镜头和优雅的蒙太奇，配以管弦乐音乐和专业的HeyGen AI虚拟导游，巧妙展示目的地，并有效地作为全面的旅行视频编辑器。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

旅行视频生成器的工作原理

轻松将您的旅行记忆转化为引人入胜的视频，使用AI驱动的工具，随时准备在任何平台上分享。

1
Step 1
上传您的视觉素材
首先上传您珍贵的图片和视频，或从我们广泛的免版税媒体库中选择，为您的冒险设定场景。
2
Step 2
生成您的叙述
利用我们的文本到视频功能或添加人声AI配音，打造引人入胜的故事，让您的旅程栩栩如生。
3
Step 3
定制您的创作
使用直观的视频编辑工具个性化您的视频，应用时尚的免费模板，并通过背景音乐和字幕增强效果。
4
Step 4
导出您的杰作
轻松以各种纵横比导出您精心制作的旅行视频，用于社交媒体视频或YouTube视频，然后与世界分享您的冒险。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

用变革性的旅行故事激励观众

.

开发引人入胜的旅行视频，激励观众探索新目的地并拥抱独特的文化体验。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的旅行视频的制作？

HeyGen的**AI旅行视频制作器**利用先进的**文本到视频**技术，让您可以轻松地从脚本中**创建旅行视频**。这包括整合**AI配音**和**AI生成的视觉效果**，从头到尾简化您的制作过程。

HeyGen提供哪些**视频编辑工具**来定制旅行视频？

HeyGen提供直观的**拖放编辑**功能、丰富的**免版税媒体库**，以及添加引人入胜的**背景音乐**和精确的**字幕**的选项。您还可以**上传您的图片和视频**，**将图片转化为AI视频**，并利用智能裁剪功能来完全**定制您的旅行杰作**。

HeyGen能帮助我为旅行创建高质量的**社交媒体视频**和**YouTube视频**吗？

当然可以。HeyGen经过优化，帮助您专门为**社交媒体**和**YouTube**等平台**创建旅行视频**，确保您的内容脱颖而出。您可以以各种**视频格式**和惊人的**4K分辨率**导出完成的**旅行视频**，以满足专业标准。

HeyGen的AI如何增强**旅行视频**中的故事讲述？

HeyGen通过允许您**使用文本提示编辑视频**并整合**人声AI配音**和**AI虚拟形象**来增强故事讲述。这使您能够在**旅行视频**中创建动态、引人入胜且个性化的叙述，使您的冒险对观众更具吸引力。