培训视频制作器：简化您的视频创作
轻松创建带有AI虚拟形象和文字转视频功能的引人入胜的培训视频，每次都确保专业感。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
本视频时长90秒，专为人力资源专业人士和团队领导设计，深入探讨了HeyGen的文本到视频的脚本功能的技术实力。视频采用专业而时尚的视觉风格，指导观众将书面培训材料转换成引人入胜的视频。加入的语音合成功能确保您的信息传达清晰有效，使其成为多语言培训会议的必备工具。
这个45秒的视频非常适合内容创作者和营销人员，希望提升他们的视频创作技巧。视频专注于创意叙事，展示了HeyGen的媒体库/素材支持，允许用户使用高质量的视觉和音频素材来丰富他们的培训视频。视觉风格现代且吸引人，鼓励观众尝试不同的元素来创造独特而有影响力的培训内容。
本2分钟视频针对教学设计师和电子学习开发者，深入介绍了HeyGen的宽高比调整和导出功能。视频风格简洁明了，引导观众了解如何优化他们的培训视频，以适应不同平台和设备。通过强调字幕/标题的重要性，视频强调了无障碍和包容性，确保您的培训内容能触及更广泛的观众。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过利用人工智能来提高参与度和保留率，彻底改变了您创建培训视频的方式。使用HeyGen，您可以轻松制作动画培训视频，并轻松触及全球观众。
利用人工智能提升培训参与度和保留率.
Enhance your training programs by creating captivating videos that improve learner engagement and information retention.
创建更多课程，触及全球更多学习者.
Expand your educational reach by producing multilingual training videos that cater to a diverse global audience.
常见问题
HeyGen如何协助制作培训视频？
HeyGen提供了一整套创建培训视频的工具，包括AI虚拟形象和文本到视频的功能。通过可定制的模板和场景，您可以轻松设计出既吸引人又富有信息性的内容，以满足您品牌的需求。
HeyGen为动画培训视频提供了哪些功能？
HeyGen 通过其 AI 驱动的虚拟形象和丰富的媒体库，使创建动画培训视频成为可能。您可以通过生成配音和字幕来增强视频的吸引力和可访问性。
HeyGen能生产多语言培训内容吗？
是的，HeyGen支持多语言视频创作，允许您生成多种语言的旁白和字幕。这一功能确保您的培训内容能够有效地触及全球受众。
HeyGen提供了哪些视频创作技术？
HeyGen 提供高级视频创作技术，包括从脚本到视频的文本转换、品牌控制以及宽高比调整。这些功能帮助您制作与品牌身份相符的专业品质视频。