培训视频生成器：快速创建引人入胜的课程

使用我们先进的文本到视频生成器，将您的脚本瞬间转化为高质量的培训视频，节省大量时间和精力。

为科技公司新员工制作一段60秒的引人入胜的入职视频，视频中由一个友好的AI化身引导他们了解公司文化。该视频应采用现代动画视觉风格，配以轻快的AI配音，展示如何使用HeyGen的AI化身和模板与场景轻松创建专业培训视频。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为学习与发展团队开发一段90秒的教学视频，重点介绍新软件功能的技术培训。视觉风格应清晰专业，利用屏幕录制，配以直接从脚本生成的精准AI配音，展示HeyGen的从脚本到视频功能，以实现高效内容创作。
示例提示词2
为潜在客户设计一段2分钟的产品演示视频，评估新软件功能，目标是制作高质量的视频，清晰解释复杂功能。视觉和音频风格应简洁、信息丰富，并包含专业的AI配音和自动生成的字幕/说明，以增强可访问性和理解力。
示例提示词3
为团队成员制作一段45秒的动态内部项目更新视频，利用HeyGen的媒体库/素材支持快速定制视频元素。视频应具有简洁、视觉丰富的风格，配以热情的AI配音，有效传达更新信息并促进团队参与，无需繁琐的视频编辑工具。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

培训视频生成器的工作原理

使用AI轻松制作高质量的培训视频。按照这些简单步骤，将您的脚本转化为引人入胜的视觉内容，以实现有效学习。

1
Step 1
从文本创建您的项目
首先输入您的培训脚本或选择一个模板。我们的文本到视频生成器将您的输入转化为草稿视频，形成您内容的基础。
2
Step 2
使用AI化身和媒体进行定制
通过选择一个AI化身来展示您的内容来增强您的视频。从我们的库中添加媒体，上传您自己的素材，或应用品牌控制以符合您组织的风格。
3
Step 3
生成配音和字幕
我们的AI从您的脚本生成自然的配音。自动添加字幕或说明，以确保您的培训材料的可访问性和清晰度，制作出精美的最终产品。
4
Step 4
下载并分享您的视频
一旦完成，导出您的高质量培训视频为各种纵横比，并将其下载为MP4文件。轻松与您的团队或学习者分享您有影响力的培训内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化医疗教育

.

通过AI生成的视频澄清复杂的医学信息，使医疗培训对所有受众更具可访问性和影响力。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创建引人入胜的培训视频的过程？

HeyGen的AI视频生成器通过多种可定制的模板和逼真的AI化身，将文本提示转化为高质量的视频。这大大简化了学习与发展团队的内容创作过程，使其成为一个高效的培训视频生成器。

我可以在HeyGen的AI平台上广泛定制我的培训视频吗？

可以，HeyGen提供强大的视频编辑工具，使您能够通过品牌化、选择多样的AI配音，并从素材库中整合媒体来定制视频。这确保了您的培训内容独特且专业。

HeyGen提供哪些类型的AI化身和声音用于员工入职内容？

HeyGen提供多种逼真的AI化身和超过300种不同语言和口音的AI配音。这使得从文本直接生成动态且易于理解的员工入职视频和技术培训内容变得简单，充分利用HeyGen的文本到视频生成器功能。

HeyGen如何确保满足各种培训需求的高质量视频输出？

HeyGen生成具有专业级视觉效果和AI配音的高质量视频。用户可以轻松下载MP4文件并调整不同平台的纵横比，确保您的培训视频在所有媒介上都具有可访问性和影响力。