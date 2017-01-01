您的互动学习培训模拟生成器
使用HeyGen的AI虚拟形象，将合规培训和工作场景转化为动态互动体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
需要一个2分钟的视频，面向人力资源部门和合规官员，解释由对话式AI驱动的互动培训模拟如何革新合规教育。视频应采用专业且引人入胜的视觉风格，配有清晰、支持性的背景音乐。观众将看到HeyGen的语音生成功能，用于清晰表达复杂的法规信息，并展示学习者如何通过AI驱动的场景进行决策练习。
为企业培训师和学习与发展经理开发一个简洁的60秒视频，展示定制电子学习解决方案如何通过模拟有效解决常见的工作场景。视频应具有实用、贴近生活的视觉美学，并配有轻快的配乐。通过使用HeyGen的从脚本到视频功能，将脚本直接转化为视频，展示快速部署相关培训模块的过程。
针对技术创新者和培训产品经理，这个动态的45秒视频将探索生成式AI在创建自适应AI模拟中的前沿潜力。应采用富有远见的视觉风格，辅以细腻的环境音效。它将展示通过HeyGen的模板和场景功能快速组装多样化场景的多功能性和内容创建速度，展示生成式AI如何快速构建多样化的模拟环境以进行高级学习。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进AI模拟和基于虚拟形象的培训？
HeyGen利用先进的生成式AI创建逼真的AI虚拟形象和从文本到视频的内容。这使企业能够快速开发引人入胜的互动培训模拟，直接整合到他们的电子学习模拟策略中。
HeyGen能否与现有的LMS平台集成进行基于模拟的培训？
虽然HeyGen主要专注于视频生成，但输出内容可以轻松导出并上传到任何LMS，实现无缝集成。这允许灵活部署您的定制电子学习解决方案和模拟。
HeyGen在创建定制工作场景和分支场景方面提供了哪些功能？
HeyGen提供了一个强大的平台，通过提供多样的AI虚拟形象和从文本到视频的功能来开发定制的电子学习解决方案和模拟。您可以使用各种模板和品牌控制设计逼真的工作场景和分支场景。
我可以多快生成一个互动培训模拟？
HeyGen简化了成为培训模拟生成器的过程，使您能够高效地制作高质量的互动培训模拟。只需输入您的脚本，选择一个AI虚拟形象，HeyGen即可在几分钟内生成包括语音和字幕的视频。