培训更新视频生成器：快速创建引人入胜的内容
通过轻松将脚本转化为专业视频来提升您的培训更新内容。高效地提供清晰、引人入胜的模块，满足所有学习与发展的需求。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个30秒的明亮插画风格视频，面向市场营销专业人士，专注于新产品功能，使用充满活力和友好的对话式旁白。这个快速的产品教育片应利用HeyGen的从脚本到视频功能，将简洁的AI驱动脚本转化为引人注目的视觉效果，突出关键优势。
制作一个45秒的专业权威视频，充满清晰的信息图表，专为需要合规培训更新的员工设计。通过HeyGen的旁白生成技术生成的平静、信息丰富的音频，应以令人安心的语调传递重要更新，使这个培训更新视频生成器体验无缝且有效。
制作一个90秒的简洁未来感视频，展示界面元素，专门针对探索新培训内容创建工具的学习与发展（L&D）经理。自信的专家旁白和复杂的背景音乐应展示HeyGen的模板和场景的效率，说明AI视频创建工具如何简化复杂的制作过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强我培训视频的创意控制？
HeyGen通过可定制的AI虚拟形象和从文本到视频的技术，赋予您创建高度引人入胜视频的能力。这为您的培训内容创建提供了无与伦比的创意控制，允许个性化的培训体验。
HeyGen能否高效地将我现有的培训材料转化为视频？
是的，HeyGen通过先进的从文本到视频功能和AI驱动的模板，简化了培训内容的创建，使您能够将脚本或文本转化为专业的培训视频。这显著简化了视频制作流程。
HeyGen为培训视频提供了哪些品牌和定制选项？
HeyGen允许您完全自定义培训视频，包括您的品牌标志和颜色，确保所有内容的一致性。您还可以利用AI旁白进行本地化培训，使内容对多元化受众更具相关性。
HeyGen如何使培训视频对学习者更具吸引力？
作为先进的AI视频生成器，HeyGen通过允许您在学习与发展模块中加入逼真的AI虚拟形象和动态视觉效果来增强吸引力。这吸引学习者并提高培训视频中的信息保留率。