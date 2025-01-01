培训概览视频制作器：快速轻松创建

使用可定制的模板在几分钟内制作专业的培训概览。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为了有效指导IT支持人员或终端用户了解复杂的软件功能，开发一个2分钟的技术培训解说视频。应采用简洁的教学视觉风格，使用从脚本叙述到视频的精确转换，通过字幕/说明文字和从媒体库/素材支持中整合的相关视觉效果来强化关键点。
示例提示词2
当L&D团队为所有员工概述新的安全协议时，制作一个60秒的合规培训视频变得轻而易举。视觉风格必须权威且亲切，采用自信的AI虚拟形象通过专业语音生成传递关键信息，并使用字幕/说明文字突出重要指令以确保最大可访问性。
示例提示词3
运营团队和项目经理需要一个动态的45秒运营培训概览视频来记录新的工作流程。设计此视频时应采用现代、流程导向的视觉风格，利用预设计的模板和场景快速创建，整合来自媒体库/素材支持的相关视觉效果，并通过调整纵横比和导出确保广泛兼容性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

培训概览视频制作器的工作原理

轻松将复杂信息转化为引人入胜的“培训视频”，使用HeyGen的AI驱动“培训概览视频制作器”。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的培训材料，无论是详细的脚本还是关键点。我们的“AI脚本编写器”功能帮助您将内容精炼成清晰的叙述，为您的“AI视频生成器”做好准备。
2
Step 2
选择您的演示者
从多样化的逼真“AI虚拟形象”中选择，以视觉传达您的信息。您还可以利用可定制的模板快速为您的培训设置舞台。
3
Step 3
增强媒体效果
通过整合我们丰富的“素材库”中的视觉效果或上传您自己的素材来丰富您的培训内容。添加字幕/说明文字以提高所有学习者的可访问性。
4
Step 4
导出并分享
通过应用一致的“品牌控制”如公司标志和颜色来完成您的“培训视频”。然后，轻松导出您的精美视频，以便在各个平台上无缝分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的教育内容

创建清晰简洁的培训概览视频，以简化复杂主题，增强学习者的理解和教育影响。

常见问题

HeyGen如何简化培训视频的制作？

HeyGen是一个AI视频生成器，可以简化引人入胜的培训视频的制作。它将文本脚本转化为动态的视觉内容，包含AI虚拟形象和专业的AI语音，使其成为满足多样化学习需求的高效培训视频制作工具。

HeyGen能帮助我制作员工入职解说视频吗？

当然可以。HeyGen是一个有效的解说视频制作工具，非常适合制作清晰的入职内容和逐步用户指南。通过可定制的模板和直观的界面，您可以快速制作专业的员工培训视频。

HeyGen提供哪些高级视频定制功能？

HeyGen提供广泛的定制选项，包括品牌控制以维护公司的视觉识别。用户可以访问丰富的素材库，利用多语言的文本转语音功能，并调整不同平台的纵横比，确保高质量的培训概览视频。

HeyGen适合制作合规和技术培训内容吗？

是的，HeyGen非常适合制作合规培训和技术培训视频。其AI脚本编写器和拖放编辑器使得精确内容的开发变得简单，确保SOP和视频文档等关键主题的准确性和清晰度。