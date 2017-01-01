培训模块生成器：快速创建引人入胜的课程

通过我们的AI课程创建器，转变您的培训，使电子学习变得引人入胜且高效。使用我们的模板和场景在几分钟内构建课程。

制作一段针对企业学习与发展专业人士的简洁1分钟视频，展示我们的培训模块生成器如何无缝集成到现有的LMS平台中。视觉风格应简洁专业，使用屏幕录制和清晰的动态图形，配以清晰权威的旁白生成，解释技术优势。此视频应传达高效和易于部署的特点。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主和人力资源部门开发一段动态的90秒宣传视频，展示我们AI驱动平台创建引人入胜的互动内容的强大功能。视觉和音频风格应充满活力和鼓舞人心，展示多样化的AI化身与屏幕元素互动，配以激励人心的背景音乐和媒体库/素材支持的视觉效果。重点在于将复杂主题转化为易于理解的学习体验的简单性。
示例提示词2
为内容创作者和教育工作者制作一段引人入胜的1分钟教程视频，突出我们课程构建器的极其用户友好的界面。视觉风格应现代且节奏快，使用快速剪辑和屏幕文字动画来强调关键功能。通过脚本旁白生成的欢快、热情的文本视频应引导观众快速创建过程，使用各种模板和场景，清晰展示如何轻松开发专业课程。
示例提示词3
设计一段针对合规官员和企业培训部门的2分钟信息视频，解释我们的平台如何简化合规培训并提供有见地的分析。视觉风格应严肃但易于接近，采用专业信息图表和真实场景。冷静、清晰的旁白配以精确的字幕/说明，详细说明跟踪学习者进度的重要性以及不同平台的纵横比调整和导出的灵活性，确保满足所有技术要求。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

培训模块生成的工作原理

通过我们的AI驱动平台轻松创建引人入胜且有效的电子学习课程，从概念到完成简化您的培训开发过程。

1
Step 1
创建您的课程大纲
利用AI快速生成结构化的`电子学习`课程大纲，或从预设计模板开始，为您的培训模块奠定坚实基础。
2
Step 2
生成引人入胜的内容
输入您的`培训课程`材料，并利用`从脚本到视频`功能将其转化为动态视频课程，配以AI化身和生成的旁白。
3
Step 3
通过互动元素增强
整合`互动内容`如测验和知识检查，并通过`媒体库/素材支持`的视觉效果丰富您的模块，提供真正沉浸式的学习体验。
4
Step 4
发布并跟踪进度
使用`纵横比调整和导出`优化您的模块以适应各种平台，然后直接发布到您首选的`LMS`，并通过集成分析监控学习者进度。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训参与度和保留率

通过动态的AI驱动视频内容改善学习者参与度和知识保留率，为您的培训计划增添活力。

常见问题

HeyGen如何简化AI驱动的培训模块创建？

HeyGen作为一个直观的AI课程创建器，使用户能够快速生成高质量的视频培训模块。其AI驱动平台简化了将脚本转化为引人入胜的内容的过程，使用AI化身和旁白生成，确保每个课程构建器的用户友好界面。

HeyGen生成的视频培训课程可以集成到现有的LMS平台中吗？

是的，HeyGen支持创建可以无缝导出并集成到各种学习管理系统（LMS）中的培训课程。虽然HeyGen专注于强大的视频生成，但所制作的视频可以在符合SCORM标准的平台中部署，确保电子学习计划的广泛可访问性。

HeyGen创建的电子学习内容有哪些自定义选项？

HeyGen为您的电子学习内容提供广泛的自定义选项，包括可定制的模板和强大的品牌控制，如标志和颜色。这使得组织能够在所有培训模块中保持品牌一致性，提升入职或合规培训的专业外观。

HeyGen高效培训视频制作的核心功能是什么？

HeyGen通过其强大的文本转视频功能简化视频创建，使您能够从脚本中即时生成专业的培训视频。借助字幕、说明和易于使用的界面等功能，它显著加速了任何培训需求的引人入胜的视频内容制作。