Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
针对创意专业人士和教育工作者，这段90秒的视频深入探讨了动画视频和屏幕录像的世界。了解HeyGen的文本到视频的脚本功能如何将您的想法转化为生动的视频教程。视频将展示动画场景与实时屏幕录像的结合，为您的观众提供一个视觉丰富且信息量大的体验。
这个45秒的视频非常适合远程培训师和在线教育者，希望提升他们的视频教程。学习如何利用HeyGen的媒体库和库存支持，用高质量的视觉和声音丰富你的内容。视频将展示字幕和标题的无缝集成，确保你的教学视频对所有学习者都是可访问和吸引人的。
针对教学设计师和内容创作者，这段2分钟的视频深入探讨了培训视频制作的过程。借助HeyGen的宽高比调整和输出功能，您可以为任何平台或设备定制视频。视频将包含演讲者视频和旁白解说的混合内容，为制作专业级培训材料提供全面指南。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
HeyGen 通过提供增强参与度和保留度的工具，彻底改变了培训视频的创作方式，使得创建有影响力的教学视频和教程变得更加容易。
利用人工智能提升培训的参与度和保留率.
Leverage AI to create captivating training videos that enhance learner engagement and improve retention rates.
创建更多课程，触及全球更多学习者.
Expand your educational reach by producing high-quality training videos that can be accessed by learners globally.
常见问题
HeyGen如何协助制作培训视频？
HeyGen 通过其 AI 化身和文本到视频的能力简化了培训视频的创作，让您能够高效地制作引人入胜的教学视频。
HeyGen为视频教程提供了哪些功能？
HeyGen为视频教程提供了一系列功能，包括生成旁白、字幕以及可自定义的模板来增强您的内容。
HeyGen可以用来制作动画视频吗？
是的，HeyGen支持使用其媒体库和库存支持创建动画视频，使您的项目轻松添加动态元素。
为什么选择HeyGen进行演讲者视频？
由于HeyGen具有品牌控制和宽高比调整功能，它非常适合制作演讲者视频，确保您的视频与品牌形象保持一致。