即时技能转移的培训指南视频生成器
使用HeyGen强大的AI虚拟形象轻松创建专业培训视频和逐步用户指南。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人入胜的60秒技术培训教程，轻松指导用户完成复杂的软件设置。视觉风格应简洁，专注于屏幕录制，并穿插简单的文字覆盖，而音频则提供精确的逐步指导。利用HeyGen的从脚本到视频功能确保准确性，并生成自动字幕/说明，使信息对寻求清晰用户指南的多元化受众更易获取。
制作一个有影响力的30秒合规培训视频，面向所有公司员工，强调关键法规。采用直接、权威的视觉风格，使用HeyGen丰富的媒体库/素材支持中的预建模板和场景，确保清晰简洁的呈现。旁白必须严肃但易于理解，以易于消化的格式提供必要的视频文档。
想象一个动态的45秒销售赋能视频，针对潜在客户，旨在突出新产品的核心优势。该视频需要现代、说服力强的视觉方法，利用充满活力的AI虚拟形象传达热情。确保最终输出通过调整纵横比和导出优化适用于各种平台，使其成为任何教程视频库的多功能补充。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化培训视频的制作？
HeyGen利用生成式AI平台将脚本转化为引人入胜的培训视频，使复杂的视频文档制作变得轻而易举。我们的平台允许用户快速制作逐步用户指南和教程，配合AI虚拟形象和AI旁白。
HeyGen可以被L&D团队用于员工入职培训吗？
当然可以，HeyGen是L&D团队理想的AI视频生成器，使他们能够创建全面的员工入职和合规培训内容。您可以轻松开发一个强大的教程视频库，确保在整个组织中实现一致和有效的知识共享。
哪些功能使HeyGen在技术培训和销售赋能方面有效？
HeyGen为用户提供AI虚拟形象、从文本到视频的功能和可定制的模板，非常适合创建有影响力的技术培训和销售赋能视频。轻松添加字幕和品牌控制，以符合您组织的特定要求。
HeyGen如何高效创建逐步用户指南？
HeyGen通过其直观的编辑器和智能共享功能简化了生成详细逐步用户指南和视频文档的过程。借助AI旁白和添加屏幕录制的能力，您可以提高教育效率并有效地协调您的团队。