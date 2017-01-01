创建引人入胜的培训解释视频

通过创建引人入胜的动画视频来简化内部沟通和在线学习。利用HeyGen强大的模板和场景快速获得成果。

创建一个1分钟的培训视频，解释一个新的软件功能，用于内部沟通，针对新员工的在线学习。视觉风格应简洁且图解化，利用AI虚拟形象展示步骤，配以专业且友好的语音生成以确保清晰。利用HeyGen的文本转视频功能从脚本中简化内容创作。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个引人入胜的45秒解释视频，展示技术产品的优势，面向潜在的B2B客户。目标是现代动画视觉风格，结合媒体库/库存支持中的引人入胜的图形，配以动态语音解说。目标是突出解释视频制作工具如何简化复杂概念，通过HeyGen的用户友好界面使用预设计模板和场景有效呈现。
示例提示词2
制作一个90秒的指导视频，专为首次使用者设计，引导他们完成复杂技术工具的初始设置。视觉美学应欢迎且直接，使用清晰的屏幕录制和AI虚拟形象展示每一步，增强自动字幕/说明。目标是揭开过程的神秘，展示用户如何轻松利用HeyGen的文本转视频创作功能从结构良好的脚本中创建解释视频。
示例提示词3
制作一个简洁的30秒营销视频，宣布现有产品的重要技术更新，面向技术精通的客户群。视觉风格应时尚且动态，快速展示更新的核心优势，配以充满活力的语音生成。确保视频通过HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台，有效传达更新的价值。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

培训解释视频制作工具的工作原理

轻松制作专业的培训解释视频，吸引您的观众并通过直观的AI驱动平台澄清复杂主题。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的脚本。利用文本转视频创作的力量，立即将您的文字转化为引人入胜的解释视频。
2
Step 2
选择视觉效果和模板
从广泛的专业设计视频模板中选择，或从视觉库中选择元素，以动态场景赋予您的动画视频生命。
3
Step 3
添加语音解说和品牌标识
从您的脚本中生成AI语音解说，提供多种声音和语言选择。使用品牌控制应用您品牌的独特颜色和标志，以保持一致的外观。
4
Step 4
导出您的培训视频
审查您的解释视频并进行任何最终调整。以所需的纵横比导出您精心制作的培训视频，准备分享和部署。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂解释

.

将复杂的主题，如医学主题，转化为清晰易懂的解释视频，以增强教育理解。

background image

常见问题

HeyGen如何促进AI驱动的视频创作？

HeyGen通过其先进的文本转视频创作引擎简化了专业解释视频的制作过程。用户可以轻松生成脚本并制作高质量的动画视频，配以逼真的AI语音解说。

HeyGen的视频编辑器对所有技能水平的用户友好吗？

当然，HeyGen具有用户友好的界面和拖放功能，使视频编辑对每个人都易于上手。它提供了丰富的视觉库和可定制的视频模板，以简化您的创作过程。

HeyGen为我的视频项目采用了哪些安全措施？

HeyGen通过企业级安全协议优先保护您的数据完整性，确保您的营销和内部沟通视频项目得到保护。这种对安全的承诺为所有用户提供了安心。

HeyGen可以用于创建全面的培训视频吗？

是的，HeyGen是在线学习和内部沟通的理想解释视频制作工具，能够创建引人入胜的培训视频。其功能支持详细的文本转视频创作和可定制的场景，非常适合教育内容。