为新员工创建一个动态的45秒入职视频，面向学习与发展团队，展示公司的核心价值观，采用专业且友好的视觉风格。利用AI虚拟形象清晰地呈现信息，并辅以流畅的配音生成。这个视频利用“培训视频”的力量，应该给人留下深刻的第一印象。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个信息丰富的60秒“逐步用户指南”视频，针对现有用户和技术支持人员，展示新产品功能，采用现代、清晰且引人入胜的视觉美学。使用从脚本到视频的文本生成技术构建叙述，确保指令准确，并添加字幕/说明文字以提高可访问性，增强整体“视频文档”。
示例提示词2
开发一个引人入胜的30秒宣传视频，向潜在客户和营销团队介绍新的“培训课程视频生成器”，采用欢快且动态的视觉和音频风格。从多种模板和场景中选择，并结合媒体库/库存支持中的相关视觉效果，突出其作为“AI视频生成器”的高效性。
示例提示词3
设计一个45秒的内部沟通视频，面向员工和学习与发展经理，促进持续“学习与发展”的文化，采用鼓舞人心且多样化的视觉风格。利用AI虚拟形象传达关键信息，并通过使用纵横比调整和导出功能，确保在各种平台上的最佳观看效果，展示其作为“AI课程创建者”的潜力。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

培训课程视频生成器如何工作

轻松将您的培训材料转化为专业视频，利用AI简化学习与发展团队的内容创建。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先直接输入您的教育内容或粘贴现有的培训脚本。我们的AI视频生成器使用从脚本到视频的文本生成功能来推动创建过程，确保准确和一致的叙述。
2
Step 2
选择AI虚拟形象主持人
从多样化的AI虚拟形象库中选择一个作为您的屏幕主持人。这些逼真的数字主持人有助于吸引学习者并有效传达您的培训信息。
3
Step 3
添加视觉效果和配音
通过加入相关的视觉效果、背景音乐和专业旁白来增强您的视频。利用我们的配音生成功能为您的脚本创建自然的声音，补充您的视觉内容。
4
Step 4
导出您的培训视频
审查完整的培训课程视频，对视觉效果或时间进行任何最终调整。一旦完善，使用我们的纵横比调整和导出功能轻松导出高质量视频，以实现无缝分发和有影响力的视频文档。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂主题

将复杂的主题，如技术教程，转化为清晰、易于理解的视频文档。

常见问题

HeyGen如何简化专业培训视频的创建？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器和培训课程视频生成器，将文本转化为引人入胜的培训视频。它利用逼真的AI虚拟形象和复杂的AI配音，简化高质量视频文档的制作，无需复杂的编辑技能。

HeyGen能否被学习与发展团队用于学习和发展计划？

当然可以，HeyGen是学习与发展团队的理想AI课程创建者和强大的课程创作工具。它使他们能够高效地制作高质量的培训视频和逐步用户指南，显著提升学习和发展项目的专业内容。

HeyGen提供哪些创意功能用于定制视频内容？

HeyGen作为一个多功能的生成式AI平台，提供广泛的创意功能，包括大量可定制的AI虚拟形象和专业设计的模板。这些工具结合强大的品牌控制，确保您的视频内容完美契合您的品牌形象和创意愿景。

HeyGen如何确保视频文档中的高质量和可访问性沟通？

HeyGen在直接从您的脚本中提供高质量AI配音方面表现出色，确保清晰且引人入胜的音频。其从文本到视频的功能还包括自动添加准确的字幕/说明文字，使您的视频文档对更广泛的观众可访问且易于理解。