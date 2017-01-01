解锁引人入胜的学习体验与培训课程视频生成器
简化您的课程创建。使用HeyGen强大的从脚本到视频的文本生成技术，瞬间将脚本转化为引人入胜的培训视频。
制作一个信息丰富的60秒“逐步用户指南”视频，针对现有用户和技术支持人员，展示新产品功能，采用现代、清晰且引人入胜的视觉美学。使用从脚本到视频的文本生成技术构建叙述，确保指令准确，并添加字幕/说明文字以提高可访问性，增强整体“视频文档”。
开发一个引人入胜的30秒宣传视频，向潜在客户和营销团队介绍新的“培训课程视频生成器”，采用欢快且动态的视觉和音频风格。从多种模板和场景中选择，并结合媒体库/库存支持中的相关视觉效果，突出其作为“AI视频生成器”的高效性。
设计一个45秒的内部沟通视频，面向员工和学习与发展经理，促进持续“学习与发展”的文化，采用鼓舞人心且多样化的视觉风格。利用AI虚拟形象传达关键信息，并通过使用纵横比调整和导出功能，确保在各种平台上的最佳观看效果，展示其作为“AI课程创建者”的潜力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化专业培训视频的创建？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器和培训课程视频生成器，将文本转化为引人入胜的培训视频。它利用逼真的AI虚拟形象和复杂的AI配音，简化高质量视频文档的制作，无需复杂的编辑技能。
HeyGen能否被学习与发展团队用于学习和发展计划？
当然可以，HeyGen是学习与发展团队的理想AI课程创建者和强大的课程创作工具。它使他们能够高效地制作高质量的培训视频和逐步用户指南，显著提升学习和发展项目的专业内容。
HeyGen提供哪些创意功能用于定制视频内容？
HeyGen作为一个多功能的生成式AI平台，提供广泛的创意功能，包括大量可定制的AI虚拟形象和专业设计的模板。这些工具结合强大的品牌控制，确保您的视频内容完美契合您的品牌形象和创意愿景。
HeyGen如何确保视频文档中的高质量和可访问性沟通？
HeyGen在直接从您的脚本中提供高质量AI配音方面表现出色，确保清晰且引人入胜的音频。其从文本到视频的功能还包括自动添加准确的字幕/说明文字，使您的视频文档对更广泛的观众可访问且易于理解。