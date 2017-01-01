培训合规生成器：简化员工培训
使用我们的AI课程创建工具自动化合规培训。通过从脚本到视频的转换快速生成视频，降低成本。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个1分钟的教学视频，面向培训开发人员和内容创作者，突出AI课程创建工具快速生成互动课程的强大功能。视频应采用充满活力和现代的视觉风格，快速剪辑和动态旁白，清晰展示从脚本到视频的轻松转化，打造引人入胜的教育内容。
制作一个45秒的推荐风格视频，面向小企业主和预算有限的人力资源部门，强调生成高质量合规培训视频的成本效益。视觉美学应温暖亲切，使用真实场景，配以友好且权威的旁白生成，增强对解决方案的信心。
为企业培训团队和大型组织制作一个2分钟的全面概述，详细说明强大的培训合规生成器如何简化政策传播和员工入职。利用企业化、精致的视觉风格，配以专业背景音乐和清晰易读的字幕/说明，展示HeyGen的模板和场景在创建跨部门一致的品牌对齐内容方面的多功能性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为AI合规培训解决方案运作？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的转换功能，作为强大的培训合规生成器。它将书面政策和课程材料转化为引人入胜的专业合规培训视频，使任何组织的创建过程变得高效。
HeyGen是否提供LMS集成以部署合规培训？
是的，HeyGen提供强大的输出选项，可以轻松集成到您现有的学习管理系统（LMS集成）中，简化您的AI合规培训解决方案的部署。这确保了合规培训视频的无缝分发给员工。
HeyGen提供哪些功能用于从脚本生成合规培训视频？
HeyGen提供全面的功能来创建合规培训视频，包括使用逼真的AI虚拟形象和各种模板将文本转换为视频。这使用户能够轻松快速地制作高质量、定制化的合规培训内容。
HeyGen能否帮助人力资源专业人士简化合规培训内容的创建？
当然可以，HeyGen的AI驱动内容生成使人力资源专业人士能够高效创建和更新员工培训模块，包括互动课程和测验。它作为AI课程创建工具，大大减少了开发新合规培训软件内容所需的时间和资源。