Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的精美视频，目标是推出新服务的市场营销专业人士，强调其在“营销活动”中的独特优势。视觉美学应精致且具有企业风格，配以干净的动画和细腻的品牌标识，辅以自信、权威的旁白。结合HeyGen的“AI虚拟形象”和“语音生成”功能，清晰且有说服力地呈现关键信息，确保高质量的“宣传视频”输出。
开发一个30秒的信息性解释视频，面向产品经理介绍复杂的软件功能，旨在创建“引人入胜的解释视频”。视觉和音频风格应清晰、简洁且友好，使用简化的图形和亲切的旁白。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将书面内容无缝转换为动画视觉效果，并自动生成“字幕/说明”，强化其作为高效“AI宣传视频制作”的角色。
生成一个15秒的简洁视频，面向社交媒体营销人员，突出积极的“客户推荐片段”，以改善品牌形象。视觉风格应真实且有冲击力，展示真实的用户反应和极简的文字覆盖，配以轻松、鼓舞人心的背景音乐。使用HeyGen强大的“媒体库/素材支持”寻找相关的b-roll，并使用“纵横比调整和导出”确保在所有“社交媒体”平台上看起来都很棒。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的宣传视频？
HeyGen通过使用专业设计的模板和AI功能，帮助您轻松创建令人惊叹的宣传视频。您可以使用品牌标识、字体和颜色进行自定义，以确保创意和引人入胜的营销活动。
HeyGen提供哪些AI功能用于视频制作？
HeyGen利用先进的AI进行文本到视频生成、AI语音生成和自动字幕等任务，简化您的视频制作过程。这使您能够快速为社交媒体和各种平台制作高质量的内容。
我可以用我的品牌资产自定义宣传视频吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的专业视频编辑功能，供您个性化您的宣传视频。轻松整合您的品牌标识、自定义字体和特定的色彩方案，以在所有营销活动中保持一致的品牌形象。
HeyGen支持制作除宣传视频以外的各种类型视频吗？
是的，HeyGen是一个多功能的AI宣传视频制作工具，支持各种内容需求，包括引人入胜的解释视频、广告视频和客户推荐片段。您可以访问丰富的免版税资产和素材库，以补充您的视频模板。