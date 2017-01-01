制作一个引人入胜的30秒宣传视频，展示小型旅行社如何轻松成为出色的旅行视频制作者，使用HeyGen。目标是有抱负的旅行影响者和小型企业，展示“模板和场景”的力量，快速制作出视觉上令人惊叹的旅程。视频应采用快节奏、激励人心的视觉风格，配以欢快、动感的音乐，并通过我们的“语音生成”功能生成清晰、热情的旁白，突出无缝过渡和吸引人的目的地，适用于社交媒体平台。

