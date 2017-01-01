巡演公告视频制作工具：打造史诗级巡演宣传

在几分钟内制作引人入胜的巡演公告。我们的从脚本到视频功能可以轻松将您的想法转化为动态视觉效果。

为音乐爱好者和演唱会观众制作一个充满活力的30秒巡演公告视频，使用快速剪辑、动态文字动画和欢快的背景音乐来激发兴奋感；HeyGen的模板和场景可以简化这个生动公告的制作。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个吸引人的45秒企业活动公告视频，目标是商业专业人士和行业合作伙伴，采用精致流畅的视觉美学、干净的过渡效果和柔和的背景音乐来传达专业感；利用HeyGen的语音生成功能为公告视频添加专业旁白。
示例提示词2
开发一个引人入胜的60秒在线公告视频，适用于历史旅游或博物馆展览，目标是学生和文化爱好者，采用富有感染力的叙事风格，配以丰富的视觉效果和信息丰富的旁白；HeyGen的丰富媒体库/素材支持可以为这个在线公告视频制作提供必要的图像。
示例提示词3
制作一个独特的15秒艺术家巡演揭晓片，专为社交媒体平台上的忠实粉丝群体设计，采用亲密和个人化的视觉风格，可能由AI化身传递令人兴奋的消息；HeyGen的AI化身为这个巡演公告视频提供了一种独特的方式来直接与观众联系。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

巡演公告视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的巡演公告视频，从模板选择到最终导出，每一步都能吸引您的观众。

1
Step 1
选择一个模板
从多种专业设计的模板中选择，快速开始您的巡演公告视频。使用我们的场景和布局库轻松定制视频结构。
2
Step 2
添加您的公告详情
轻松个性化您的信息。利用从脚本到视频功能，根据您的巡演详情自动生成视觉效果，确保动态和信息丰富的展示。
3
Step 3
整合视觉效果和音频
通过我们的媒体库/素材支持或上传您自己的素材，丰富您的公告。添加背景音乐或自定义旁白，为视频增添专业风采。
4
Step 4
发布您的视频
一旦您的巡演公告视频完美无瑕，使用比例调整和导出功能为任何平台做好准备。在所有社交媒体平台上分享您的创作，触达您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

用巡演启动视频激励观众

制作鼓舞人心和振奋人心的视频公告，为即将到来的巡演日期创造兴奋感并激发兴趣。

background image

常见问题

HeyGen如何简化专业巡演公告视频的制作？

HeyGen通过直观的工具，如AI化身和从文本到视频生成，帮助您轻松制作高质量的巡演公告视频。只需输入您的脚本，选择一个模板，HeyGen就会处理复杂的视频制作，让您成为高效的公告视频制作者。

HeyGen提供哪些AI驱动的工具来定制我的公告视频？

HeyGen提供先进的AI驱动工具，包括AI化身和语音生成，以个性化您的公告视频。您可以轻松添加文字动画、背景音乐，并从丰富的素材库中选择，设计出真正定制的视频体验。

我可以使用HeyGen快速创建和分享引人入胜的公告视频吗？

当然可以！HeyGen的用户友好平台，配备拖放编辑器和可定制模板，让您快速制作视频。完成后，您可以轻松导出公告视频，在社交媒体平台上分享，确保您的信息到达目标受众。

HeyGen如何确保我的公告视频专业且符合品牌形象？

HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将标志和特定品牌颜色无缝融入到您的营销视频中。结合高质量的AI化身、专业旁白和文字动画，HeyGen确保每个公告视频都保持精致和一致的外观。