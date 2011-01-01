使用我们的时间线视频制作器 制作令人惊叹的视频
轻松使用可定制模板和AI虚拟形象制作引人入胜的时间线视频，以增添专业感。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
在这个60秒的视频中，探索HeyGen的AI驱动视频生成器的技术能力，非常适合追求精确和效率的技术爱好者和视频编辑。视频将展示云自动保存和灵活导出的无缝集成，确保您的项目安全且易于分享。凭借流畅的现代视觉风格和专业配音，这个视频专为那些欣赏视频创作尖端技术的人士量身定制。
使用HeyGen的视频创作工具，为教育工作者和培训师量身打造，让您能在30秒内开始一段旅程，有效传达信息。该视频将利用HeyGen的文本到视频的剧本功能，将书面内容转换成引人入胜的视觉呈现。干净、信息丰富的视觉风格，配上清晰的字幕，非常适合需要既易于获取又有影响力的教育内容。
体验HeyGen视频模板的创造潜力，这是一段为营销专业人士和小企业主设计的45秒视频。该视频将突出使用HeyGen的媒体库和库存支持创建时间线视频的便捷性，提供丰富的视觉效果以增强您品牌的信息传达。视频风格生动活泼，伴随着上口的配乐，非常适合那些希望在观众心中留下深刻印象的人。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen的时间线视频制作和视频编辑工具使用户能够轻松创建动态时间线视频。通过利用视频模板和AI驱动的视频生成器，HeyGen简化了视频创作过程，提供了拖放简易性和导出灵活性。
Generate Engaging Social Media Videos.
Create captivating timeline videos for social media in minutes, enhancing engagement and reach.
利用人工智能提升培训参与度.
Utilize customizable templates to produce interactive training videos that improve retention and understanding.
常见问题
HeyGen是如何简化创建时间线视频的过程的？
HeyGen提供了一个用户友好的时间线视频制作工具，拥有拖放简易性，允许用户轻松地排列剪辑和媒体。其多轨时间线功能提供了无缝的编辑体验，使得视频创作直观且高效。
是什么让HeyGen的视频编辑器在技术用户中脱颖而出？
HeyGen的视频编辑器配备了先进功能，如AI驱动的视频生成和云自动保存，确保了平稳可靠的编辑过程。该平台支持灵活的导出选项，满足各种技术需求。
我可以在HeyGen中自定义视频模板吗？
是的，HeyGen提供了各种可定制的模板，允许用户根据特定的主题和品牌需求来定制他们的视频。这一功能在保持专业品质的同时增强了创造力。
HeyGen支持我分享视频到社交媒体吗？
当然，HeyGen 让社交媒体分享变得简单，使用户能够快速地将他们的时间线视频分发到各种平台。这一功能确保您的内容能够高效地触及更广泛的受众。