AI TikTok视频制作工具：快速创建病毒视频

使用可定制的AI虚拟形象生成高表现力的内容，捕捉注意力并引领潮流。

制作一个30秒的动态产品发布视频，目标是年轻、精通科技的TikTok用户。视觉风格应快速切换，配以充满活力的现代图形和流行的欢快音乐，并通过HeyGen的语音生成功能轻松生成清晰、热情的旁白，宣布您的新产品。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的教程视频，向忙碌的专业人士解释一个快速提示或“生活小窍门”，利用HeyGen的AI虚拟形象。演示应简洁专业，展示友好的数字形象，清晰的屏幕文字覆盖，舒缓的背景音乐，以及自动字幕/说明，以实现最大程度的可访问性和参与度。
示例提示词2
制作一个60秒的幕后视频，展示您公司的独特文化或日常运营，面向潜在员工和好奇的客户。利用HeyGen的现成模板和场景，实现真实、充满活力的视觉风格，快速剪辑和引人入胜的免版税音乐，提供对您品牌的真实一瞥。
示例提示词3
设计一个15秒的用户生成内容（UGC）风格的评论视频，以吸引寻求社交证明的购物者的注意。这个简短而生动的内容应展示快速的产品镜头和通过覆盖文字突出显示的关键优势，通过HeyGen的从脚本到视频功能实现自然、有影响力的叙述。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

TikTok视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具、惊艳的视觉效果和无缝的编辑功能轻松创建引人入胜的TikTok视频，吸引您的观众并引领潮流。

1
Step 1
创建您的视频脚本
通过利用我们的从脚本到视频功能，将您的想法转化为动态的TikTok视频，使内容创作快速而富有创意。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
通过从多样化的AI虚拟形象中进行选择来个性化您的内容，为您的TikTok视频带来独特而引人入胜的存在感。
3
Step 3
添加字幕和效果
通过自动字幕/说明增强可访问性和观众参与度，并应用流行效果使您的视频脱颖而出。
4
Step 4
导出并分享
通过调整纵横比和导出选项优化您的TikTok视频，然后无缝地与世界分享您精心制作的作品。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建鼓舞人心的TikTok视频

制作鼓舞人心的TikTok视频，利用AI与您的观众深度连接，营造积极的社区氛围。

常见问题

HeyGen如何帮助我制作引人入胜的TikTok视频？

HeyGen是一个直观的TikTok视频制作工具，能够让您快速制作高表现力的内容。利用HeyGen的AI驱动工具和模板，打造在平台上脱颖而出的引人入胜的视频。

HeyGen能否通过脚本生成AI虚拟形象的TikTok视频？

是的，HeyGen使创作者能够直接从文本制作虚拟形象视频。只需输入您的脚本，HeyGen的AI虚拟形象就会用自然的声音和表情将您的TikTok内容栩栩如生地呈现出来，非常适合简短而生动的内容。

HeyGen是否提供工具以使我的TikTok内容与当前趋势和品牌保持一致？

当然。HeyGen提供多种视频模板，并允许进行品牌控制，如标志和颜色，以确保您的视频符合品牌并与当前TikTok趋势产生共鸣。您还可以添加免版税音乐和流行效果来增强您的创意输出。

HeyGen如何简化添加旁白和个性化TikTok视频的过程？

HeyGen通过其先进的文本转语音功能简化了旁白生成，使您能够轻松制作自己的TikTok旁白。此外，自动字幕和多样化的数字虚拟形象等功能帮助您个性化您的TikTok视频，以实现最大程度的参与。