TikTok脚本视频生成器：更快走红

轻松使用AI化身和演员创建引人入胜的TikTok，提升您的内容创作和病毒传播潜力。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的解释视频，面向小企业主，展示如何利用HeyGen的“AI驱动平台”生成引人入胜的“TikTok脚本”创意。视觉风格应简洁专业，由友好的AI化身引导观众了解过程，并通过信息丰富的“字幕/说明”增强清晰度。
示例提示词2
为内容创作者制作一个动态的45秒视频，展示如何利用HeyGen的功能最大化参与度。视频应包含快速剪辑、屏幕文字动画和热情的声音，强调使用“纵横比调整和导出”以及“媒体库/素材支持”来制作视觉上引人注目的内容，尤其是在使用“TikTok转录生成器”工作流程时。
示例提示词3
为管理多个客户账户的代理机构设计一个全面的2分钟教程视频，重点展示HeyGen如何成为终极“AI TikTok视频生成器”。该视频需要简洁高效的视觉风格，展示专业视觉效果和冷静权威的旁白，突出预设“模板和场景”的实用性以及无缝的“纵横比调整和导出”以满足不同平台的需求。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

TikTok脚本视频生成器的工作原理

使用我们的AI驱动平台轻松将您的书面脚本转化为引人入胜的TikTok视频，旨在简化您的内容创作过程并提高参与度。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您想要的脚本输入到TikTok脚本生成器中。我们的AI驱动平台将分析您的文本，为动态视频生成做好准备。
2
Step 2
选择视觉效果和声音
从多样的AI化身中选择或上传您自己的媒体。为您的视频配上合适的音乐和专业的旁白，以无缝匹配您的脚本。
3
Step 3
完善您的视频
利用集成的编辑套件自定义您的视频。添加字幕并调整纵横比，以便在TikTok上获得最佳的竖屏视频观看效果，确保外观精致。
4
Step 4
下载并分享
一旦对您的创作满意，下载您的高清无水印视频，准备直接发布到TikTok，显著增强您的内容创作效果。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动态客户故事讲述

从客户推荐中创建引人入胜的AI视频，有效展示客户在TikTok上的成功。

background image

常见问题

HeyGen如何简化从脚本创建TikTok视频的过程？

HeyGen利用先进的“文本到视频”技术和“AI化身”将您的“TikTok脚本”转化为完整的视频。您可以从多种声音中选择，然后在集成的“编辑套件”中自定义元素，以实现您想要的视觉效果。这个“AI驱动平台”高效地简化了整个制作过程，使其成为强大的“TikTok脚本视频生成器”。

HeyGen能否确保高质量且无水印的TikTok视频下载？

是的，HeyGen提供“高清无水印视频下载”，确保您的内容看起来专业并可直接上传。视频经过“优化以直接发布到TikTok”，可以以首选的“竖屏视频”格式导出，保持清晰的视觉和音频效果以达到最大影响。

HeyGen如何帮助生成和编辑TikTok转录？

当然，HeyGen具有强大的“TikTok转录生成器”，可以自动为您的视频创建准确的“字幕”。这些转录在生成后可以在全面的“编辑套件”中进行编辑，允许您对其进行完善以实现完美同步和SEO优化。

HeyGen提供哪些高级功能以提高TikTok内容创作工作流程的效率？

HeyGen通过强大的功能支持高效的“内容创作”工作流程，如资产的“批量导入”和集成的“编辑套件”简化您的制作过程。这个“AI驱动平台”允许无缝集成“AI化身”和“语音”，显著加快您创建引人入胜的TikTok内容的过程。