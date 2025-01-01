TikTok广告视频制作器：快速创建病毒式TikTok广告
使用AI虚拟形象生成高效的TikTok广告创意，以提升参与度和转化率。
创建一个动态的30秒TikTok广告，展示一款新产品，目标是希望快速生成引人入胜内容的小企业主和数字营销人员。视频应配有快节奏的流行音乐配乐，视觉效果明亮吸引人，给人一种真实的用户生成内容的感觉。利用HeyGen的AI虚拟形象，以直接面对镜头的方式展示产品优势，演示如何轻松制作高效的TikTok广告，而无需复杂的拍摄。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个简洁的45秒TikTok视频广告，专为希望简化广告制作流程的营销机构和电商企业设计。视觉风格应干净、专业且充满活力，配有清晰的语音生成，引导观众了解解决方案。利用HeyGen的丰富模板和场景，突出展示如何轻松制作多样化的广告创意，并具备多平台分发的纵横比调整和导出功能。
示例提示词2
制作一个引人注目的60秒广告创意，针对追求病毒式TikTok广告的内容创作者和营销专家。视觉和音频风格应动态且略带幽默，旨在瞬间吸引观众注意并保持参与度。使用HeyGen的从脚本到视频功能，将引人入胜的脚本转化为吸引人的视频，确保通过自动生成的字幕/说明实现最大范围和可访问性，以便静音观看。
示例提示词3
设计一个引人入胜的30秒短视频广告，以吸引希望打造目标明确、高效TikTok广告的产品经理和活动策划师。视频应采用温暖、贴近生活和故事驱动的视觉风格，辅以清晰、个性化的声音设计。通过HeyGen的语音生成增强叙述，增添个人风格，并整合媒体库/库存支持中的多样化视觉效果，展示产品如何有效解决特定受众的痛点。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
选择您的基础
通过从一系列专业模板或逼真的AI虚拟形象中选择，开始您的TikTok广告视频制作之旅，构建广告的核心。
Step 2
生成您的脚本广告
粘贴您的脚本，利用我们的从脚本到视频功能，立即将文本转化为动态且引人入胜的广告创意。
Step 3
增强视觉效果
通过轻松整合来自广泛媒体库/库存支持的视觉效果，定制您的广告，确保您的TikTok视频广告在视觉上引人注目。
Step 4
导出至TikTok
通过使用纵横比调整和导出功能，最终确定您的广告以完美适应TikTok的格式，然后直接上传到TikTok广告管理器进行发布。
常见问题
HeyGen如何提升我的TikTok广告创意流程？
HeyGen是一款先进的AI视频制作工具，简化了引人入胜的TikTok视频广告的制作，帮助您高效地制作高效的TikTok广告创意。
HeyGen是否支持为TikTok广告创建UGC风格的视频？
是的，HeyGen允许您使用逼真的AI虚拟形象和多样化的语音生成，为TikTok广告生成真实的UGC视频，非常适合创建病毒式TikTok广告。
哪些功能使HeyGen成为理想的TikTok广告视频制作器？
HeyGen提供强大的编辑功能，如从脚本生成视频和可定制的模板，使其成为制作优化TikTok短视频广告的高效AI视频制作工具。
HeyGen如何确保我的TikTok广告反映品牌一致性？
HeyGen提供全面的品牌控制功能，可以整合您的标志和颜色，并自动生成字幕和调整纵横比，确保您的目标TikTok广告保持专业外观。