适用于每个企业的灵活分级定价视频制作工具
使用强大的AI化身无缝制作令人惊叹的视频，适合各种预算和制作规模。
开发一段针对开发人员和IT专业人士的1分钟教程视频，演示如何利用HeyGen进行自动化视频创作，特别是API访问。视觉和音频风格应现代且技术化，使用代码集成的屏幕录制和复杂的AI配音，展示如何自动生成字幕/说明文字以及AI化身如何高效传递技术信息。
为企业培训师和技术作家制作一段2分钟的教学视频，展示如何轻松制作引人入胜的内部文档解说视频。视觉方法应直接且逐步进行，使用冷静的教学AI配音，强调模板和场景的实用性以及广泛的媒体库/素材支持以快速创建视频。
生成一段45秒的宣传视频，目标是市场代理商和内容创作者，突出HeyGen的AI化身和配音功能在其灵活计划下的多样性。视觉风格应动态且视觉吸引力强，展示各种化身风格和声音语调，配以充满活力的AI配音，演示如何通过纵横比调整和导出适应不同平台的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进文本转视频生成？
HeyGen为用户提供先进的文本转视频生成功能，让您轻松将脚本转化为动态视频，配有AI化身和逼真的配音功能。这个简化的过程加速了视频创作，无需复杂的编辑。
HeyGen提供哪些品牌控制功能？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够在所有视频内容中保持一致的品牌形象。您可以轻松地将自定义标志、颜色和字体应用于视频，确保专业且符合品牌的解说视频或营销材料。
HeyGen能否自动调整视频纵横比并添加字幕？
是的，HeyGen提供灵活的纵横比调整选项，以优化您的视频适应各种平台，并自动生成字幕/说明文字。这确保了您的视频内容在任何渠道上都能被访问并完美格式化。
HeyGen为创建AI化身视频提供了哪些资源？
HeyGen提供了一个全面的媒体库和广泛的模板选择，以启动您的视频创作。您可以轻松整合令人惊叹的AI化身，并利用这些资源高效地制作引人入胜的内容。