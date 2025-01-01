适用于每个企业的灵活分级定价视频制作工具

使用强大的AI化身无缝制作令人惊叹的视频，适合各种预算和制作规模。

为中小企业主和市场经理制作一段90秒的技术解说视频，详细介绍HeyGen分级定价视频制作工具的实际好处。视觉风格应简洁专业，包含清晰的信息图表和屏幕文字，并配有清晰的AI配音。突出不同的制作积分和品牌控制如何实现灵活的计划，展示从脚本生成高质量内容的无缝文本转视频功能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段针对开发人员和IT专业人士的1分钟教程视频，演示如何利用HeyGen进行自动化视频创作，特别是API访问。视觉和音频风格应现代且技术化，使用代码集成的屏幕录制和复杂的AI配音，展示如何自动生成字幕/说明文字以及AI化身如何高效传递技术信息。
示例提示词2
为企业培训师和技术作家制作一段2分钟的教学视频，展示如何轻松制作引人入胜的内部文档解说视频。视觉方法应直接且逐步进行，使用冷静的教学AI配音，强调模板和场景的实用性以及广泛的媒体库/素材支持以快速创建视频。
示例提示词3
生成一段45秒的宣传视频，目标是市场代理商和内容创作者，突出HeyGen的AI化身和配音功能在其灵活计划下的多样性。视觉风格应动态且视觉吸引力强，展示各种化身风格和声音语调，配以充满活力的AI配音，演示如何通过纵横比调整和导出适应不同平台的内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

我们的分级定价视频创作如何运作

探索HeyGen灵活的定价计划，旨在根据您的视频制作需求进行扩展，提供访问高级AI功能以轻松创建视频。

1
Step 1
选择您的理想计划
探索我们的灵活计划，找到与您的视频制作量完美匹配的方案，确保您拥有适量的制作积分。
2
Step 2
创建您的视频内容
利用我们的AI视频制作工具轻松生成引人入胜的视频内容，将您的脚本直接转化为引人注目的视觉效果。
3
Step 3
添加动态AI功能
使用我们先进的AI化身和复杂的配音功能增强您的项目，使您的视频叙述栩栩如生。
4
Step 4
精确调整导出
通过利用纵横比调整功能，完美地将您的视频适应各种平台，然后导出以完成您的项目。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人入胜的客户推荐视频

使用AI视频制作引人注目的客户成功故事，以建立信任并在所有营销活动中展示价值。

常见问题

HeyGen如何促进文本转视频生成？

HeyGen为用户提供先进的文本转视频生成功能，让您轻松将脚本转化为动态视频，配有AI化身和逼真的配音功能。这个简化的过程加速了视频创作，无需复杂的编辑。

HeyGen提供哪些品牌控制功能？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够在所有视频内容中保持一致的品牌形象。您可以轻松地将自定义标志、颜色和字体应用于视频，确保专业且符合品牌的解说视频或营销材料。

HeyGen能否自动调整视频纵横比并添加字幕？

是的，HeyGen提供灵活的纵横比调整选项，以优化您的视频适应各种平台，并自动生成字幕/说明文字。这确保了您的视频内容在任何渠道上都能被访问并完美格式化。

HeyGen为创建AI化身视频提供了哪些资源？

HeyGen提供了一个全面的媒体库和广泛的模板选择，以启动您的视频创作。您可以轻松整合令人惊叹的AI化身，并利用这些资源高效地制作引人入胜的内容。