治疗视频制作：创建有影响力的心理健康内容

通过AI文本转视频从脚本创建有影响力的治疗和咨询视频，使专业内容变得可访问且高效。

制作一个45秒的AI心理学讲解视频，面向普通观众，将认知行为疗法（CBT）的概念简化为易于理解的要点。视觉风格应简洁且令人放松，使用动画图形来展示想法，并通过HeyGen的配音生成功能提供清晰且富有同情心的音频。目标是让复杂的治疗理念变得易于理解和相关，促进对心理健康视频的理解。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的治疗和咨询视频，针对寻找富有同情心的治疗师的潜在客户。视频应展示一个专业但温暖的AI化身，介绍其独特的心理健康方法，传达可信赖和同情心。视觉呈现应具有吸引力，过渡柔和，音频应令人安心，利用HeyGen的AI化身有效地个性化信息。
示例提示词2
制作一个30秒的心理健康推广视频，面向对高级正念技巧感兴趣的治疗师和个人。该视频应具有引人入胜且略显活泼的动画风格，突出新研讨会的关键优势，屏幕上的文字强化核心信息。确保视频包含HeyGen的字幕/说明，以增强观众的可访问性和信息保留，将其定位为领先的治疗视频制作商的信息片。
示例提示词3
制作一个50秒的治疗视频，旨在消除寻求专业帮助的污名，特别吸引可能犹豫不决的年轻人。叙述应激励人心且充满希望，使用HeyGen的媒体库/库存支持中的相关素材，展示多样化的个人找到力量。音频应柔和且鼓舞人心，创造真实且赋权的感觉，轻柔地引导观众理解治疗的好处。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

治疗视频制作的工作原理

轻松使用AI制作专业且引人入胜的心理健康视频。创建有影响力的内容以支持您的治疗和咨询实践，无需复杂编辑。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的治疗视频脚本。我们的文本转视频功能将把您的信息转化为动态的视觉叙述。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来直观地传达您的信息，使您的AI心理学讲解视频更具亲和力和影响力。
3
Step 3
通过声音和媒体增强
使用我们的配音生成功能增加温暖和清晰度，然后从我们丰富的媒体库中添加相关图像和剪辑来定制您的视频。
4
Step 4
导出并分享您的内容
完成您的创作，添加准确的字幕/说明以提高可访问性，然后导出您的专业心理健康视频以扩大影响范围。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强治疗教育的参与度

.

通过动态的AI生成讲解视频提高治疗课程或心理健康培训中的参与度和知识保留。

background image

常见问题

HeyGen如何简化专业心理健康视频的制作？

HeyGen通过直观的AI平台使治疗师和咨询师能够轻松制作高质量的心理健康视频。您可以通过可定制的AI化身和配音生成，将脚本转化为引人入胜的治疗视频，使视频制作过程高效且吸引人。

我可以根据特定品牌需求定制我的治疗和咨询视频吗？

当然可以。HeyGen允许您通过广泛的视频编辑功能完全定制治疗和咨询视频内容。利用视频模板，上传您自己的媒体，并应用品牌控制，确保您的AI心理学讲解视频完美契合您的实践身份。

HeyGen为治疗视频的高效内容创建和可访问性提供了哪些功能？

HeyGen通过即时将文本转化为视频来简化内容创建，节省宝贵时间。此外，自动生成的字幕/说明增强了可访问性，确保您的治疗视频对更广泛的在线观众具有吸引力且易于理解。

AI化身如何增强AI心理学讲解视频的效果？

HeyGen中的AI化身为您的AI心理学讲解视频提供了专业且易于接近的形象，使复杂主题更易于理解。这些动画视频提供了一致的品牌声音，无需真人主持，提高了治疗视频的参与度和专业性。