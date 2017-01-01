您的首选戏剧宣传视频制作工具，打造惊艳视频

通过我们直观的拖放编辑器，轻松创建引人入胜的戏剧宣传视频，配以无缝的配音生成。

开发一个针对小型企业的1分钟视频，展示他们如何轻松制作专业的营销视频以提升品牌。视觉风格应明亮现代，配以简洁的图形和欢快的背景音乐，同时音频提供清晰且鼓舞人心的语调。强调HeyGen的文本转视频功能如何简化创作过程，将简单文本转化为引人入胜的视频内容，将HeyGen定位为商业主的终极宣传视频制作工具。

示例提示词1
设计一个专为戏剧导演和制片人打造的45秒戏剧性宣传视频，旨在吸引观众观看即将上演的戏剧。视觉风格应为黑暗、情绪化和电影化，结合悬疑音乐和有冲击力的音效以激发情感。重点介绍HeyGen的配音生成如何添加专业的戏剧性旁白，增强故事叙述，使其成为任何戏剧宣传视频制作的必备工具。
示例提示词2
制作一个为管理社交媒体活动的数字营销人员设计的30秒动态视频，专注于快速为各种平台创建内容。视觉美学应快速、充满活力，并结合流行的在线趋势，配以现代、充满活力的背景音乐。展示HeyGen的字幕/标题功能如何确保可访问性并提高参与度，即使在静音观看视频时，也使其成为快速社交媒体营销的高效在线编辑器。
示例提示词3
制作一个1.5分钟的信息教程视频，面向渴望探索视频编辑高级AI功能的用户，特别是对下一代内容创作感兴趣的人。视觉呈现应未来感十足且流畅，采用平滑的过渡和权威但友好的旁白，背景为环境电子音乐。突出HeyGen的AI虚拟形象功能，展示这些虚拟主持人如何将脚本生动呈现，巩固HeyGen作为尖端AI宣传视频制作工具的地位。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

戏剧宣传视频制作工具的工作原理

快速轻松地创建引人入胜的专业戏剧宣传视频，吸引观众并填满您的座位。

1
Step 1
选择您的起点
从各种专业“模板”中选择，或从头开始构建引人入胜的戏剧宣传。
2
Step 2
添加您的内容并自定义
上传您的剪辑、图像和文本，然后使用直观的“拖放编辑器”轻松排列它们。
3
Step 3
利用AI增强功能进行优化
利用HeyGen强大的“AI功能”生成引人入胜的配音，添加动态文本，或优化视觉效果以获得专业外观。
4
Step 4
生成并导出您的宣传视频
完成您的视频，然后立即以高清格式“生成视频”，准备在所有营销渠道上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

引人入胜的戏剧宣传

.

开发鼓舞人心且视觉上令人惊艳的视频宣传，吸引观众并为您的戏剧演出营造期待。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化营销视频的制作？

HeyGen是一款先进的AI宣传视频制作工具，利用强大的AI功能简化整个视频制作过程。用户可以高效生成视频，将脚本转化为引人入胜的营销视频，配以逼真的AI虚拟形象和配音。

HeyGen提供哪些技术编辑功能来制作宣传视频？

HeyGen提供了一个强大的在线编辑器，具有用户友好的拖放界面，使创建有影响力的宣传视频变得简单。它包括AI功能，如自动字幕、配音生成，以及自定义模板以实现专业效果的能力。

HeyGen能否快速生成高质量的社交媒体宣传视频？

是的，HeyGen能够快速生成高清分辨率的视频内容，非常适合社交媒体营销。其丰富的模板库允许用户快速制作专业级的解释视频和营销视频，无需丰富的编辑经验。

用户如何利用HeyGen的品牌和配音功能自定义视频内容？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许用户将其标志和品牌颜色无缝集成到营销视频中。此外，其先进的配音生成技术提供多样的声音选项，以完美匹配您视频的信息，通过在线编辑器实现。