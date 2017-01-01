您的首选戏剧宣传视频制作工具，打造惊艳视频
通过我们直观的拖放编辑器，轻松创建引人入胜的戏剧宣传视频，配以无缝的配音生成。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个专为戏剧导演和制片人打造的45秒戏剧性宣传视频，旨在吸引观众观看即将上演的戏剧。视觉风格应为黑暗、情绪化和电影化，结合悬疑音乐和有冲击力的音效以激发情感。重点介绍HeyGen的配音生成如何添加专业的戏剧性旁白，增强故事叙述，使其成为任何戏剧宣传视频制作的必备工具。
制作一个为管理社交媒体活动的数字营销人员设计的30秒动态视频，专注于快速为各种平台创建内容。视觉美学应快速、充满活力，并结合流行的在线趋势，配以现代、充满活力的背景音乐。展示HeyGen的字幕/标题功能如何确保可访问性并提高参与度，即使在静音观看视频时，也使其成为快速社交媒体营销的高效在线编辑器。
制作一个1.5分钟的信息教程视频，面向渴望探索视频编辑高级AI功能的用户，特别是对下一代内容创作感兴趣的人。视觉呈现应未来感十足且流畅，采用平滑的过渡和权威但友好的旁白，背景为环境电子音乐。突出HeyGen的AI虚拟形象功能，展示这些虚拟主持人如何将脚本生动呈现，巩固HeyGen作为尖端AI宣传视频制作工具的地位。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化营销视频的制作？
HeyGen是一款先进的AI宣传视频制作工具，利用强大的AI功能简化整个视频制作过程。用户可以高效生成视频，将脚本转化为引人入胜的营销视频，配以逼真的AI虚拟形象和配音。
HeyGen提供哪些技术编辑功能来制作宣传视频？
HeyGen提供了一个强大的在线编辑器，具有用户友好的拖放界面，使创建有影响力的宣传视频变得简单。它包括AI功能，如自动字幕、配音生成，以及自定义模板以实现专业效果的能力。
HeyGen能否快速生成高质量的社交媒体宣传视频？
是的，HeyGen能够快速生成高清分辨率的视频内容，非常适合社交媒体营销。其丰富的模板库允许用户快速制作专业级的解释视频和营销视频，无需丰富的编辑经验。
用户如何利用HeyGen的品牌和配音功能自定义视频内容？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许用户将其标志和品牌颜色无缝集成到营销视频中。此外，其先进的配音生成技术提供多样的声音选项，以完美匹配您视频的信息，通过在线编辑器实现。