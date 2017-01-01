文本转视频生成器：将文本转化为引人入胜的视频

使用我们的AI视频创作工具，瞬间将您的脚本转化为引人入胜的视频内容，具备先进的文本转视频功能。

为小企业主和营销人员开发一个引人注目的30秒视频，展示新产品功能的发布。视觉风格应现代流畅，利用动画图形和产品模型，并配以充满活力的专业配音。突出展示如何通过HeyGen的文本转视频功能轻松将营销文案快速转化为引人入胜的视觉效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个动态的45秒社交媒体广告，针对内容创作者和影响者，旨在激发他们的下一个创意项目。视频应包含生动、流行的视觉效果、快速剪辑和欢快的背景音乐，展示创新的视频创作。结合HeyGen的AI虚拟形象，赋予多样化角色生命，使内容在各个平台上高度吸引人且易于分享。
示例提示词2
制作一个信息丰富的60秒迷你教程，面向在线学习者和DIY爱好者，以简化的方式解释复杂概念。美学风格应简洁且具有教育性，配有清晰的屏幕文字覆盖和友好的、清晰的配音。通过使用HeyGen的字幕/字幕功能生成视频，确保所有观众都能理解信息，无论是否有音频。
示例提示词3
设计一个简洁的20秒促销片，面向电商企业，宣布限时抢购或特别活动。视觉风格应大胆且具有冲击力，包含高质量的生活场景和产品镜头的素材，并配以引人注目的配音和戏剧性音乐。利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持，快速制作引人入胜的视频内容，吸引注意力并推动转化。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

文本转视频生成器如何工作

轻松将您的想法转化为引人入胜的视频内容。发现从纯文本创建专业AI视频的简单步骤。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先粘贴您的文本脚本。我们强大的AI文本转视频引擎处理您的文字，利用我们的文本转视频功能为您的视觉故事奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
选择一个逼真的AI虚拟形象作为您AI视频的面孔。我们多样化的AI虚拟形象选择以生动的现实主义将您的信息带入生活。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过自定义音频来增强您的视频创作。利用我们的配音生成功能为您的脚本配音，确保您的信息清晰且专业地传达。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的项目并导出高质量的视频。通过纵横比调整和导出选项，您的在线视频生成器创作已准备好在任何平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

可扩展的电子学习内容

将教育材料转化为引人入胜的视频课程，扩大您的影响力并提高全球学习者的保留率。

常见问题

HeyGen如何帮助我从文本创建引人入胜的视频内容？

HeyGen通过AI虚拟形象、多样化的配音和专业模板，将您的文本脚本转化为引人入胜的视频内容。这个AI视频生成器使创意专业人士和营销人员能够轻松制作动态视频，简化整个视频创作过程。

HeyGen是初学者易于使用的在线视频生成器吗？

是的，HeyGen被设计为一个直观的在线视频生成器，使视频创作对所有人都可访问，无论技术水平如何。我们的平台简化了将文本转化为视频的过程，成为所有技能水平的强大AI视频工具。

HeyGen为AI文本转视频创作提供了哪些高级功能？

HeyGen通过高级功能增强您的AI文本转视频项目，如自定义品牌控制、广泛的配音生成和自动字幕。您还可以利用我们的媒体库、素材支持和纵横比调整，制作出精美的AI驱动视频内容。

我可以使用HeyGen的AI视频创作工具生成哪些类型的视频内容？

HeyGen的AI视频创作工具非常多样化，允许您从文本生成各种专业和个人用途的视频。从营销和培训视频到社交媒体更新和教育内容，我们的平台支持多样化的视频内容需求。