远程医疗入职生成器：简化患者旅程
通过HeyGen的从脚本到视频功能，轻松创建动态、吸引人的视频，简化患者入职流程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教学视频，面向诊所经理，说明患者入职的最佳实践，同时严格遵守HIPAA合规标准。视频应采用可信赖和令人安心的视觉风格，展示HeyGen的多样化AI化身以友好而信息丰富的语气传递内容。这种方法建立患者信心，并确保所有重要信息，如同意书，得到清晰传达。
为医疗IT专业人员制作一个2分钟的技术简报视频，详细介绍在远程医疗系统中无缝EHR集成的复杂性和优势，重点强调安全数据存储。视觉风格应技术性强、清晰且数据驱动，使用图表和干净的界面模型，并配以精确的专家旁白。利用HeyGen的字幕/字幕功能确保复杂技术术语的可访问性和清晰度。
为医疗营销团队构建一个45秒的宣传视频，突出介绍新远程医疗服务给潜在患者的创新方式。视觉风格应现代、吸引人且动态，采用快速剪辑和鲜艳的色彩，并配以欢快和鼓舞人心的背景音乐。利用HeyGen的广泛模板和场景快速制作引人注目的内容，充分利用AI内容生成器的力量。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何支持远程医疗服务的安全数据处理等技术要求？
HeyGen提供了一个强大的平台，用于创建“远程医疗入职视频”和其他数字内容，设计时考虑了“安全数据存储”，以保护您的创意资产。虽然直接的“HIPAA合规”责任在于用户的操作流程，HeyGen促进了适合受监管环境的内容制作。
HeyGen可以自动化创建患者入职材料吗？
是的，HeyGen作为一个强大的“远程医疗入职生成器”，使您能够快速创建引人入胜的“患者入职”视频，使用“从文本到视频”技术和可定制的模板。这简化了向新患者有效传达重要信息的过程。
HeyGen提供哪些品牌和内容本地化的定制选项？
HeyGen提供广泛的“自定义品牌”控制，允许您将您的标志和品牌颜色融入到您的“AI内容生成器”制作中。此外，通过语音生成和字幕的“多语言支持”确保您的视频可以无缝地覆盖多元化的全球观众。
HeyGen中有哪些技术功能简化视频创建工作流程？
HeyGen通过提供“灵活、易于使用的模板”和简单的“从文本到视频”流程简化了视频创建，使其成为您团队的高效“AI视频代理”。您可以轻松导出各种纵横比的内容，以便在不同平台上无缝集成。