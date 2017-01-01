掌握技术入职视频生成器
使用AI化身制作清晰的操作指南和教程视频库，为员工入职体验带来深远影响。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
需要一个90秒的信息教程视频，供现有用户探索新的软件模块，作为全面教程视频库的重要补充。这个引人入胜的分步视觉指南，通过精准的字幕和自信的解释性旁白，利用HeyGen的灵活模板和场景，有效展示关键功能，确保一致的学习体验。
为现有客户和利益相关者创建一个45秒的产品更新公告，展示我们平台的最新功能。这个动态现代的视频由AI视频生成器驱动，配有欢快的音乐和通过HeyGen的语音生成生成的简洁旁白，旨在吸引观众并清晰传达价值，准备好进行各种社交媒体平台的纵横比调整和导出。
想象一个为技术支持团队设计的详细2分钟内部培训视频，专门用于解决复杂系统故障，作为重要的培训材料。这个清晰而平静的视频以稳定的节奏呈现，配有精准的旁白，并利用HeyGen的广泛媒体库/库存支持提供相关视觉效果，还将包括字幕以帮助所有团队成员理解，确保全面的技术入职视频生成器体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化技术入职视频的制作？
HeyGen利用先进的AI视频生成器功能，简化了引人入胜的技术入职视频的制作过程。您可以轻松地将复杂的脚本转化为专业视频，使用逼真的AI化身和高质量的文本转语音，大大减少了制作时间和精力。
AI生成的入职视频有哪些自定义选项？
HeyGen提供强大的视频编辑工具，全面自定义您的AI生成入职视频。用户可以从各种模板中选择，整合特定的品牌控制，并利用广泛的媒体库，确保每个视频完美符合您公司的特定需求和美学。
HeyGen能否将我现有的脚本转换为专业的视频文档？
当然可以，HeyGen作为一个强大的文本转视频生成器，能够让您轻松地将书面脚本转换为动态的视频文档。我们的AI驱动脚本功能自动生成同步的音频和视觉效果，使任何用户都能无缝高效地创建专业视频。
如何分享和导出使用HeyGen创建的入职视频？
作为一个直观的在线工具，HeyGen使您能够轻松地以高质量格式（如MP4文件）导出和分享完成的入职视频。一旦渲染完成，您的AI驱动入职视频生成器内容即可立即在各种平台上分发，或无缝集成到您的学习管理系统中。