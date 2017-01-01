技术入职视频制作工具，快速员工培训
从第一天起吸引新技术人员。定制专业的员工入职视频，使用逼真的“AI化身”简化复杂的培训。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个精准的60秒教学视频，针对需要掌握新软件协议的现有技术人员进行高效员工培训。该视频应采用简洁、专业的视觉风格，利用媒体库/库存支持中的清晰视觉效果和图表来说明步骤，并通过精确的字幕/说明文字和直接从文本到视频生成的冷静、权威的旁白进行增强。
开发一个动态的30秒信息视频，为技术人员介绍一件关键的新设备，强调速度和清晰度。采用流畅、未来感的视觉风格，快速切换和清晰的图形来自模板和场景，以突出功能，配以充满活力的旁白，以便快速理解并加强自动化视频生成的效果。
制作一个精致的50秒视频，面向部门经理，帮助他们创建易于适应不同团队的专业技术入职视频。美学应是企业友好且引人入胜的，利用各种纵横比调整和导出选项以适应不同平台，并展示专业的AI化身，解释如何利用灵活的模板和场景满足独特的部门需求，通过高质量的视频创作确保广泛的吸引力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强技术入职视频的视觉吸引力？
HeyGen通过可定制的模板和AI化身生成器，帮助用户创建引人入胜的AI生成视频，确保您的技术入职内容对新员工来说既热情又无缝，推动创意视频创作。
HeyGen将脚本转换为自动化员工入职视频的过程是什么？
HeyGen利用先进的文本到视频技术和AI视频代理来自动化视频生成。只需输入您的脚本，选择一个AI化身，HeyGen就能高效地制作专业的员工入职视频。
HeyGen如何支持为新员工创建一致且引人入胜的培训内容？
HeyGen提供了一个强大的平台，用于简化视频创作，允许您使用可定制的模板和一致的AI化身。这确保了您的员工培训视频对所有新员工保持专业的外观和旁白生成。
HeyGen能否为技术入职定制带有品牌特征的视频内容？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您使用公司的标志、颜色和特定的AI化身来定制视频。这有助于保持品牌一致性，并确保在所有技术入职视频中展现强烈的公司文化。