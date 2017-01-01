技术视频生成器：AI解说与培训视频

利用我们的AI视频生成器，通过从脚本到视频的功能，轻松创建引人入胜的技术内容。

创建一个针对科技专业人士的1分钟视频，解释AI视频生成器的核心功能。视觉风格应时尚且富有未来感，由AI化身展示复杂数据，配合动态动态图形，并由专业、权威的旁白支持。利用HeyGen的AI化身和旁白生成功能，清晰阐述创新能力。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，面向技术写作者和学习与发展专家，展示文本到视频生成器在将密集文档转换为引人入胜的视觉内容方面的效率。视频应采用清晰的教程风格视觉方法，结合屏幕录制和简洁的文字覆盖，以及清晰的解说。利用HeyGen的从脚本到视频功能展示无缝内容创建，并包括字幕/说明以提高可访问性。
示例提示词2
制作一个简洁的45秒视频，面向全球工程团队和国际客户，展示技术视频生成器如何为关键更新提供多语言支持。视觉和音频风格应专业且全球可访问，快速剪辑展示同一内容的不同语言版本，配以清晰、独特的旁白。突出HeyGen在创建适合AI配音的多功能内容方面的能力，并利用多语言旁白生成。
示例提示词3
设计一个全面的2分钟视频，面向IT培训师和企业学习与发展部门，展示使用技术视频生成器创建一系列培训模块的自动化潜力。视觉风格应现代且以工作流程为导向，展示模板定制和高效内容组装，配以自信的解释性旁白。强调HeyGen的模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持，以简化高质量、可重复视频内容的制作。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

技术视频生成器如何运作

从您的技术内容中轻松生成专业的AI驱动视频，将文本转化为引人入胜的视觉体验，只需几个简单步骤。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写或粘贴您的技术脚本。我们的文本到视频生成器会处理您的文本，为AI化身解说和视觉同步做好准备。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样化的AI化身和视频模板库中选择。自定义您的场景以完美匹配技术内容的语调和复杂性，确保视觉吸引力。
3
Step 3
添加旁白和品牌
通过专业的旁白生成增强您的视频，或使用您自己的音频。应用您的品牌控制，如标志和自定义颜色，以保持一致性。
4
Step 4
导出和分享
通过设置您偏好的纵横比来完成您的视频，然后导出。您高质量的技术视频现在已准备好在各个平台上作为引人入胜的营销视频或培训材料进行分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的技术信息

将复杂的技术主题，如医学概念，转化为清晰、易于理解的AI生成视频，以便更好地理解。

background image

常见问题

HeyGen如何作为先进的AI视频生成器运作？

HeyGen利用尖端的生成式AI将文本脚本转化为专业视频，特色是逼真的AI化身。它作为一个强大的文本到视频生成器，简化了从脚本到最终输出的整个制作过程。

HeyGen能否简化用户的整个AI视频创建过程？

是的，HeyGen是一个全面的AI视频创建平台，旨在实现简单和高效。它提供直观的工具、可定制的视频模板和自动化功能，大幅减少视频制作时间和精力。

HeyGen在AI生成视频的品牌定制方面提供哪些选项？

作为AI视频编辑软件，HeyGen提供广泛的品牌控制以维护公司的身份。您可以轻松集成自定义标志、品牌颜色和特定字体，以确保所有视频内容的一致性。

HeyGen是否支持为多元化的全球观众创建视频？

HeyGen通过提供强大的多语言支持和AI配音功能，使您的视频能够广泛传播。您可以生成多种语言的专业旁白，使您的内容对全球观众更具吸引力和可访问性。