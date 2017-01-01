技术入职视频生成器，快速培训
通过AI虚拟形象轻松创建专业入职视频，简化复杂培训。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个1.5分钟的入职视频，面向非技术新员工，介绍公司文化和第一天的重要信息。视觉风格应友好和欢迎，结合动态的库存视频和明亮的图形，并配以积极向上的鼓励性旁白。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，快速将准备好的文本转换为引人入胜的视觉效果，通过自动生成的字幕/说明确保多样化学习者的全面可访问性。
开发一个2分钟的产品演示视频，专为销售团队的内部培训量身定制，突出新软件发布的关键功能和优势。视频需要一个精致且有说服力的视觉风格，利用HeyGen的多样化模板和场景有效地构建演示，并整合媒体库/库存支持中的产品截图。音频应为自信、清晰的旁白，引导观众了解产品的界面和使用案例，确保全面的员工培训。
生成一个1.25分钟的更新视频，用于全球教程视频库，宣布针对多个地区员工的新政策或软件功能。该视频应保持专业和一致的品牌美学，利用HeyGen的高级语音生成技术提供多语言旁白以支持本地化工作。视觉呈现应清晰简洁，能够轻松导出为适合不同平台和设备的各种纵横比，展示自动视频生成的高效性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化技术入职视频的创建？
HeyGen作为一个先进的“技术入职视频生成器”，简化了复杂的流程。它利用“AI虚拟形象”和“文本到视频”功能，让您可以直接从脚本中“简化入职”内容创建，将“技术文档”高效地转化为引人入胜的视频。
HeyGen能否支持员工培训的自动化视频生成？
是的，HeyGen是一个强大的“AI视频平台”，在“员工培训”的“自动化视频生成”方面表现出色。您可以利用丰富的“视频模板”和逼真的“AI旁白”快速制作一个全面的“教程视频库”，无需广泛的视频制作技能。
HeyGen提供哪些定制选项用于品牌化入职视频？
HeyGen提供“全面定制”以确保您的“入职视频”完美契合您的品牌。您可以应用“品牌控制”如自定义标志和颜色，并修改“视频模板”以在所有“员工培训”材料中保持一致的专业外观。
HeyGen是否提供本地化技术视频内容的功能？
当然。HeyGen支持“本地化”，允许您轻松为视频生成“字幕/说明”。结合多样化的“AI旁白”，此功能帮助您使“技术文档”和培训材料对全球观众可访问。