技术培训视频制作工具：今天就解锁效率

快速制作高质量的培训视频和视频文档。利用HeyGen的AI化身简化复杂的技术培训，为您的L&D团队提供支持。

128/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个1分30秒的短视频，面向技术支持团队，说明如何为常见技术问题创建有效的视频文档。采用简洁的教学视觉风格，配以平静而权威的声音。视频应主要使用屏幕录制示例，并通过从脚本生成的字幕/说明文字增强可访问性，突出从脚本到视频的流畅过程，以创建清晰的工作流程教程。
示例提示词2
制作一个动态的45秒视频，供产品经理宣布新的软件更新，强调创建专业培训视频的简便性。视觉美学应充满活力且节奏快速，利用预构建模板和丰富的媒体库/素材支持展示更新的优势。伴随的欢快音频应传达简化用户指南视频制作的兴奋感。
示例提示词3
制作一个详细的2分钟视频，针对L&D专家，解释如何将HeyGen创建的技术培训内容无缝集成到各种LMS中。视觉呈现应精致且专业，配以清晰、清晰的旁白。关键是视频应突出纵横比调整和导出的灵活性，以确保在不同平台上的兼容性，从而最终提高员工培训的可访问性和有效性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

技术培训视频制作工具的工作原理

轻松创建专业的技术培训视频，使用AI化身和智能编辑工具，简化您的学习和发展计划。

1
Step 1
从模板开始
通过从专业设计的模板库中选择开始您的项目，为您的培训视频制作过程提供快速启动。
2
Step 2
添加AI化身
整合引人入胜的AI化身来展示您的技术内容。从多样化的选项中选择，为您的视频增添人性化的触感，非常适合员工培训。
3
Step 3
生成旁白
通过高质量的AI旁白增强您的视频，支持多种语言。生成自然的叙述，以清晰地解释视频文档中的复杂主题。
4
Step 4
导出和分享
通过轻松导出为所需的纵横比来完成您的视频。跨平台分享您完成的培训内容，或将其集成到现有工作流程中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的教学

.

轻松将复杂的技术主题简化为清晰、易懂的视频，提升所有人的学习体验。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的培训视频的创建？

HeyGen通过先进的AI功能显著简化了专业培训视频的创建。我们的平台利用AI化身和文本到视频功能，让用户无需广泛的视频制作知识即可将脚本转化为引人入胜的培训内容。这使得HeyGen成为满足多样化教育需求的高效AI视频生成器。

是什么让HeyGen成为L&D团队必不可少的培训视频制作工具？

HeyGen作为L&D团队不可或缺的培训视频制作工具，通过加速内容创建工作流程提供支持。它提供了大量可定制的模板和场景，使团队能够快速生成高质量的员工培训材料。这种效率确保L&D专业人员可以更多地专注于战略，而不是视频制作的复杂性。

HeyGen是否支持全面的视频文档和品牌一致性？

是的，HeyGen支持强大的视频文档，并在所有技术培训材料中保持品牌一致性。通过自动生成的字幕/说明文字和全面的品牌控制（如标志和颜色），您可以确保您的视频文档既可访问又与您的组织身份一致。这提高了所有教育内容的专业质量。

为什么选择HeyGen来创建高级技术培训或入职内容？

选择HeyGen作为您的技术培训视频制作工具，以无与伦比的轻松制作动态的入职和员工培训内容。我们的平台提供逼真的AI旁白和AI化身，使您能够创建可扩展和个性化的学习体验。这允许快速更新内容，并在所有培训计划中实现一致的交付。