技术支持培训视频生成器，快速提升技能

简化技术培训，提高入职效率。使用我们的文本转视频功能即时生成引人入胜的培训视频。

为了快速让新入职的技术支持人员上手，想象一个60秒的动态欢迎视频，利用AI虚拟形象介绍公司文化和初步的IT规程，配以专业而友好的AI配音和简洁的视觉风格。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
通过创建一个45秒的简洁视频教程来增强客户支持，该视频作为常见技术问题的即时视频文档，供代理和终端用户快速访问，利用字幕/说明文字提高可访问性，具有清晰、信息丰富的视觉和音频风格。
示例提示词2
考虑制作一个90秒的技术培训视频，解释复杂的新系统更新，专为L&D团队设计，以促进技术支持部门的全面知识共享，结合媒体库/库存支持中的多样化视觉效果，提供引人入胜且易于理解的体验。
示例提示词3
迫切需要一个精致的75秒合规培训视频，针对所有技术支持人员，有效详细地介绍数据安全最佳实践，以保护品牌声誉，并可以通过文本转视频从脚本中准确生成，由自信的AI虚拟形象进行正式而易于理解的传递。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

技术支持培训视频生成器的工作原理

快速为您的技术支持团队制作全面且引人入胜的培训视频，利用AI简化知识转移并提高绩效。

1
Step 1
创建您的脚本
首先起草您的培训内容。只需输入或粘贴您的文本，平台将利用其从脚本到视频的功能将您的文字转化为动态培训视频。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过选择一个AI虚拟形象来增强您的视频内容。浏览各种选项，找到与您的信息相符的完美数字演示者。
3
Step 3
添加品牌元素
加入品牌控制元素，如您的标志和品牌颜色，以确保您的培训视频与公司的视觉形象一致，利用视频编辑工具打造精致外观。
4
Step 4
导出和分发
完成您的视频并以所需的纵横比导出，以便在各个平台上无缝集成。轻松与您的团队分享全面的视频文档。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的技术程序

使用AI视频将复杂的技术支持流程分解为清晰、易于理解的视觉指南，增强学习和操作清晰度。

常见问题

HeyGen如何简化培训和技术支持视频的创建？

HeyGen的生成式AI平台作为一个先进的AI视频生成器，使用户能够快速从文本中制作专业的培训视频和技术支持培训视频。它将脚本转化为引人入胜的视频文档，利用AI虚拟形象和语音生成来高效创建视频。

使用HeyGen可以创建哪种类型的视频文档？

通过HeyGen，您可以创建全面的视频文档，包括教程视频库、标准操作程序、入职指南和教育资源。其功能支持从技术培训到合规培训的多样化需求，使知识共享变得无缝。

HeyGen为L&D团队解决了哪些组织培训需求？

HeyGen为L&D团队提供了一种高效的解决方案，用于入职培训、技术培训、销售赋能和合规培训。这个生成式AI平台帮助您的团队通过一致、高质量的培训视频进行对齐，并促进有效的内部沟通。

HeyGen能否轻松维护最新的视频内容？

当然可以。HeyGen支持轻松更新您的视频内容，允许您修改文本提示或视觉元素，而无需复杂的视频编辑工具。这确保了您的视频文档和培训视频在最小的努力下保持最新和相关。