Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个吸引人的60秒解释视频，面向数字营销人员和内容创作者，展示AI驱动的视频创作在活动中的强大功能。视觉风格应充满活力和动感，结合多种HeyGen的模板和场景以吸引观众。音频将配有充满活力的激励音乐，并搭配清晰的字幕/说明文字，以增强可访问性和信息保留，展示制作高质量解释视频的简便性。
为一款尖端移动应用制作一个30秒的宣传视频，专为成熟科技公司的产品经理和开发人员设计。采用极简的高科技视觉美学，优雅地展示应用的界面和用户体验。伴随现代氛围的背景音乐，由一个成熟的AI化身通过专业的配音生成传递关键信息，展示HeyGen作为先进的AI产品视频制作工具。
开发一个15秒的社交媒体广告，专为希望快速推广新产品线的电商企业和社交媒体经理设计。视频需要快速、视觉丰富的风格，快速剪辑，利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持来提供引人注目的视觉效果。音频应配有时尚、引人注目的音乐，通过使用纵横比调整和导出优化平台，确保您的产品视频脱颖而出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化科技产品视频的制作？
HeyGen利用AI简化了引人入胜的科技产品视频的制作。用户可以使用用户友好的拖放编辑器、专业视频模板和AI化身高效生成高质量内容，使制作过程更快、更易于访问。
HeyGen为产品视频提供哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，以确保您的产品视频与您的品牌一致。您可以整合您的标志、品牌颜色、上传自己的媒体资产，并访问丰富的素材库，增强视觉故事和品牌意识。
HeyGen能否使用AI化身创建引人入胜的产品演示视频？
是的，HeyGen擅长使用逼真的AI化身和AI配音生成动态的产品演示视频和解释视频。只需输入您的脚本，HeyGen的AI将制作出带有同步字幕的精美视频，传递有影响力的信息。
HeyGen是否提供协作产品视频项目的功能？
HeyGen通过提供简化的工作流程支持协作视频创作，团队可以有效地贡献资产和管理项目。这使得不同元素的无缝整合成为可能，例如屏幕录制，以制作统一的产品视频。