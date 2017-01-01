产品视频生成器：使用AI创建惊艳视频
利用AI虚拟形象在几分钟内制作引人入胜的产品说明视频，让您的产品栩栩如生。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场营销专业人士开发一个时长45秒的精美宣传片，突出创建高质量AI生成视频的效率；采用现代视觉美学和专业音频，展示HeyGen的AI虚拟形象和多样化模板与场景的强大功能，以简化内容创作。
制作一个信息丰富的60秒产品说明视频，面向需要持续产品展示的电商企业，采用清晰友好的视觉和音频风格；结合HeyGen强大的字幕/字幕功能和广泛的媒体库/素材支持，展示可扩展的视频创作如何提升销售。
设计一个动态的30秒社交媒体视频，面向内容创作者，强调快速互动和病毒式传播；采用生动的视觉效果和时尚的背景音乐，利用HeyGen的文本转视频功能和纵横比调整与导出功能，实现跨平台无缝分享。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的产品视频？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以将您的产品细节转化为引人入胜的产品视频。利用逼真的AI虚拟形象、直观的文本转视频功能和简单的自定义选项，制作高分辨率的视频内容，吸引观众的注意力。
HeyGen产品视频有哪些创意自定义选项？
HeyGen提供丰富的创意资产和自定义选项，包括预制模板、多样化场景，以及整合丰富图形和背景音乐的能力。轻松自定义产品演示视频，实现专业的工作室质量产品B-roll和电影视觉效果。
HeyGen能否高效生成产品说明和发布视频？
是的，HeyGen通过AI生成的脚本和无缝的文本转视频功能简化了产品说明视频和产品发布视频的创建。这使得视频创作具有可扩展性，让您能够快速高效地制作引人入胜的内容。
我可以使用HeyGen创建哪些类型的AI生成视频内容？
使用HeyGen，您可以创建各种AI生成的视频，从动态社交媒体视频到全面的产品演示视频。通过添加专业的旁白、字幕和多语言支持，进一步增强您的内容，与全球观众建立联系。