Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个引人入胜的60秒叙事视频，面向社交媒体内容创作者和有抱负的电影制片人，展示如何使用“黑客视频制作器”方法将原始想法转化为动态短片。视频应具有视觉丰富的电影美学，配以流行背景音乐和动画文字叠加，利用HeyGen的模板和场景简化创作过程，制作出令人惊叹的动画效果。
为小企业主和营销人员制作一个简洁的30秒宣传视频，展示社交媒体活动的在线视频制作的简单性。采用干净、专业的企业视觉风格，配以平静的背景音乐和清晰的屏幕文字，利用HeyGen的媒体库/素材支持快速获取引人注目的视觉效果，提升品牌在社交媒体视频中的存在感。
制作一个面向教育工作者和电子学习内容创作者的50秒教育教程视频，展示AI工具如何简化复杂主题。采用解释性和说明性的视觉风格，配以友好、舒缓的旁白，并整合HeyGen的AI化身，以吸引人的方式呈现信息，确保所有关键点都通过清晰的字幕/说明得到强化，实现真正动画化的学习体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
