您的首选科技小工具视频生成器：简单快捷
轻松使用从脚本到视频的功能创建高质量的科技小工具视频，以动态视觉效果和清晰的解释吸引您的观众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的社交媒体广告，宣传一个新的AI视频生成平台，目标是小企业主和数字营销人员寻找营销内容。视频应展示一个友好且专业的AI化身传达关键优势，配以生动现代的视觉效果和动态文字叠加，搭配流行的音频曲目。利用HeyGen的“AI化身”和“从脚本到视频”功能，轻松制作出高影响力的社交媒体作品。
想象一个详细的60秒视频评论，介绍前沿的'FusionFlow'便携式充电器，专门针对研究新小工具和电商网站的消费者。视觉效果必须展示清晰的产品镜头和详细的特写镜头，配以有说服力的权威旁白解释其特性和优势，背景音乐则为微妙的电影风格。借助HeyGen的先进“旁白生成”和“纵横比调整与导出”功能，实现多平台分发的高质量视频输出变得轻而易举。
需要一个简洁的15秒科技小贴士视频，展示'SynapseLink'应用程序的一个快速功能，专为忙碌的专业人士和学生寻找易用的科技解决方案而设计。该视频应采用快节奏的信息图表风格视觉效果，配以清晰简洁的文字提示，支持充满活力且信息丰富的旁白和轻快、不干扰的背景音乐。HeyGen的“字幕/字幕”功能在这里至关重要，以确保即使在无声情况下也能立即理解和访问。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的营销内容？
HeyGen利用其强大的AI视频生成器将您的文本提示和脚本转化为动态视觉效果。您可以利用多种AI化身和模板，轻松制作高效的广告创作和引人入胜的营销内容叙述。
我可以为我的品牌定制HeyGen生成的视频吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的创意控制，允许您应用品牌设计和重点突出。您可以上传自己的内容，使用预制模板，并添加旁白和音乐，以完美契合您品牌的独特风格。
HeyGen可以协助哪些类型的创意视频项目？
HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，适合各种创意项目，如产品解说视频、客户推荐和引人入胜的社交媒体内容。它使您能够以任何风格生成AI视频，轻松将图像或文本中的想法转化为惊艳的视频。
HeyGen是否支持4K分辨率和特定纵横比等高级功能？
是的，HeyGen确保高质量的视频输出，支持包括4K分辨率在内的各种纵横比，以满足专业标准。这允许电影级视觉效果和端到端的视频创作过程，确保您的最终视频看起来精致且专业。