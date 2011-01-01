使用我们的预告片视频制作器 制作令人惊叹的视频
利用 AI 阿凡达和拖放编辑功能，将您的想法转化为引人入胜的视觉效果，轻松分享到社交媒体。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
深入了解视频创作的未来，为数字营销人员量身定制60秒的AI预告片。利用HeyGen的AI图像转视频功能，将静态图像转换为动态视觉效果，并配以通过文本到语音技术生成的引人入胜的旁白。这段视频非常适合在各种社交媒体平台上吸引观众，提供时尚现代的视觉风格。
为寻求提升品牌的创意专业人士制作一个30秒的宣传视频。利用HeyGen的文本到视频的脚本功能，你可以轻松地将你的想法转换成一个精制的视频，并配有字幕以便于访问。生动而充满活力的视觉风格将与观众产生共鸣，非常适合产品发布和品牌推广。
为小企业主量身打造的90秒产品预告视频，能够吸引您的观众。利用HeyGen的媒体库/库存支持，突出您产品的独特功能，确保高质量的视觉效果，吸引观众。该视频结合了专业而亲和的视觉风格，非常适合在社交媒体渠道分享，以提升品牌知名度。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过 AI 驱动的工具彻底改变了预告片视频的创作方式，让您能够轻松制作引人入胜的宣传视频。利用 AI 预告片视频功能、拖放式编辑以及预告片视频模板，在社交媒体渠道上吸引观众。
几分钟内使用人工智能视频制作高效广告.
Quickly produce compelling teaser videos that captivate audiences and drive engagement.
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Effortlessly create eye-catching teaser videos tailored for social media platforms to boost visibility.
常见问题
HeyGen如何帮助制作引人入胜的预告片视频？
HeyGen提供了一系列预告片视频模板和AI驱动工具，使创建吸引人的预告片视频变得简单。凭借拖放编辑和AI图像转视频功能，您可以轻松制作视觉上令人惊叹的内容。
是什么让HeyGen的AI预告片视频创作变得独一无二？
HeyGen 凭借其先进的人工智能预告片视频功能而脱颖而出，包括文本到语音和配音生成。这些功能允许音频和视觉的无缝集成，增强了您宣传内容的整体影响力。
HeyGen可以用于产品预告片视频吗？
当然！HeyGen 是一个出色的宣传视频制作工具，提供可定制的模板和品牌控制功能，以创建与您品牌身份相符的产品预告片。其媒体库和库存支持进一步丰富了您的视频内容。
HeyGen是否支持社交媒体视频格式？
是的，HeyGen支持宽高比调整和导出，确保您的预告视频能够为不同的社交媒体渠道优化。这一功能有助于在不同平台上保持内容的质量和效果。